Demichelis rompió el silencio por el River vs. Monterrey del Mundial de Clubes

Uno de los partidos más atrayentes de la fase de grupos del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 será el que protagonicen River Plate y Monterrey, del cual habló Martín Demichelis recientemente. El DT con pasado en el "Millonario" que está al frente de los "Rayados" palpitó la previa de este compromiso y opinó acerca de lo que le significará ser parte. Es que hace pocos meses dejó su cargo de entrenador en Núñez y pocos días después se unió al club que milita en la Liga MX.

El sábado 21 de junio desde las 22 (hora argentina) tendrá lugar este cotejo, en el marco de la segunda fecha de la mencionada instancia, y sin dudas es uno de los más llamativos. Es que "Micho" no tuvo la mejor salida de la "Banda" a pesar de haber sido campeón y ahora tendrá la oportunidad de ganarle en el torneo como rival. A esto se refirió en sus palabras en diálogo con el sitio oficial de la FIFA.

Demichelis habló sobre el cruce de Monterrey contra River en el Mundial de Clubes

"Es un partido especial para mí porque me terminé de formar como jugador y como persona dentro de la institución. Jugué en las fuerzas básicas de River, llegué a ser jugador profesional, terminé mí colegio y comencé el terciario ahí. Fui vendido al exterior y siempre dije cuando pisé Europa que quería representar bien al mundo River el tiempo que me quedase tocar allí. Me quedé 17 años de jugador profesional allá, jugué en la Selección Argentina y siempre de alguna manera representando a River", esbozó "Micho" sobre la importancia de enfrentar al "Millonario". A su vez, agregó: "Me ha tocado volver 20 años después a la institución como entrenador, haber ganado títulos. En el paso previo a ser entrenador de Rayados vengo casualmente desde ahí así que es un partido especial".

Martín Demichelis habló del cruce ante River Plate en el Mundial de Clubes 2025

¿Cuándo juega River por el Mundial de Clubes?

River Plate vs. Urawa Red Diamonds de Japón - martes 17 de junio - 16 horas.

vs. Monterrey de México - sábado 21 de junio - 22 horas. River Plate vs. Inter de Italia - miércoles 25 de junio - 22 horas.

¿Cómo es el formato del Mundial de Clubes 2025?

La competencia, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año, presenta un formato renovado que replica el tradicional esquema mundialista. Los clasificados llegaron a través de diferentes métodos, desde el ranking histórico hasta la obtención de títulos continentales, lo que asegura la presencia de las instituciones más prestigiosas del planeta.

A diferencia de las ediciones anteriores que contaban con solo siete participantes, el certamen replicará la estructura tradicional de la Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998, con una fase inicial de ocho grupos de cuatro clubes cada uno, seguida de rondas eliminatorias que definirán al campeón. El reglamento establece restricciones claras para el sorteo que condicionarán la conformación de los grupos. Los del mismo país o Confederación no podrán enfrentarse en esta primera fase, con la única excepción de los europeos, que sí podrán compartir grupo siempre que no sean del mismo país.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, desde donde comenzará la fase de eliminación directa hasta definir al campeón, sin la realización de partido por el tercer puesto. El mejor de la zona A se medirá con el segundo de la B y así sucesivamente. Si hay empate en puntos se definirá por diferencia de gol. Si persistiera la igualdad, será por goles a favor. A partir de octavos, si empatan habrá un alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno. Si continúa la parda, penales.