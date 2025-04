Los cambios de Marcelo Gallardo en River vs. Vélez pensando en la Copa Libertadores

Los cambios de Gallardo en River vs. Vélez y pensando en la Copa Libertadores

Después de quedarse con la victoria en el Superclásico contra Boca Juniors en el Estadio Monumental, River Plate se enfrentará a Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino y Marcelo Gallardo ya piensa en los cambios. Lo cierto es que este compromiso correspondiente a la última fecha de la primera fase será previo al cruce por la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador en condición de visitante y el DT lo tiene bien en claro. Por este motivo, planea algunas modificaciones para jugar contra el "Fortín".

En principio, tanto Gonzalo Montiel como Lucas Martínez Quarta estarán ausentes por distintas cuestiones. El lateral campeón del mundo con la Selección Argentina sufrió un desgarro contra el "Xeneize" y el zaguero con pasado en Fiorentina llegó a la quinta amarilla en el encuentro del pasado domingo, por lo que no dirán presente. En base a esto y con un ojo puesto en el certamen continental, el "Muñeco" patearía el tablero para jugar con los comandados por Guillermo Barros Schelotto.

Los cambios en la formación de Gallardo en River vs. Vélez, pensando en la Copa Libertadores

Quien se perfila para volver a ser titular en el "Millonario" en este compromiso es nada más y nada menos que Paulo Díaz. El chileno viene de recuperarse de un desgarro pero todavía no recibió el alta médica. Si es que esto sucede, estaría desde el arranque y si no, quien ocuparía el puesto sería Leandro González Pirez. Por otro lado, Fabricio Bustos jugaría por "Cachete" en el lateral derecho, mientras que Giuliano Galoppo no saldría tras el calambre en el Superclásico y el resto del equipo se mantendría sin modificaciones, aunque todo dependerá de la decisión del propio "Muñeco".

El posible 11 de River vs. Vélez

Si es que Gallardo no opta por una rotación, teniendo en cuenta que cuatro días después de este cotejo visitará a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los titulares serían: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Paulo Díaz volvería contra Vélez Sarsfield en la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura

El fixture de River en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura

Fecha 16 - Torneo Apertura - River vs. Vélez Sarsfield - Domingo 4 de mayo a las 20:30hs..

vs. Vélez Sarsfield - Domingo 4 de mayo a las 20:30hs.. Fecha 4 - Copa Libertadores - Barcelona de Ecuador vs. River - Jueves 8 de mayo a las 21.30hs.

- Jueves 8 de mayo a las 21.30hs. Fecha 5 - Copa Libertadores - River vs. Independiente del Valle de Ecuador - Jueves 15 de mayo a las 21.30hs.

vs. Independiente del Valle de Ecuador - Jueves 15 de mayo a las 21.30hs. Fecha 6 - Copa Libertadores - River vs. Universitario de Perú - Martes 27 de mayo a las 21.30hs.

El Beto Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono en River, tras su golazo a Boca en el Superclásico

"Lo veo hasta mejor que yo. Quieren pagar 45 millones de dólares por él, por mí no sé si lo hubiesen pagado. Ya es el líder del equipo con 17 años, todas las pelotas pasan por él", esbozó Alonso acerca del nivel que muestra el crack del "Millonario". A su vez, marcó uno de los errores que tuvo en el verde césped el joven futbolista en pleno Superclásico: "Quizás le falte un poco del pase gol a los delanteros, pero va a seguir trabajando en eso".

Por otro lado, destacó que su desempeño lo acerca al Viejo Continente, pero también mostró su deseo de que se quede en Núñez: "Quiero verlo siempre en cancha, esperemos que pueda mantenerse un gran tiempo en River y crecer. Es un jugador que tiene futuro y que puede jugar en las grandes ligas de Europa". Por último, afirmó que "hizo un golazo de la puta madre, le pega realmente bien a la pelota y lo demostró. Es un grandísimo jugador".