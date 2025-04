Los tremendos elogios de Alonso a Mastantuono tras su golazo en River vs. Boca

Los elogios del Beto Alonso a Mastantuono tras su golazo en el River vs. Boca

El triunfo de River Plate por 2 a 1 contra Boca Juniors en el Superclásico continúa con repercusiones y uno de los que rompió el silencio al respecto fue Norberto "Beto" Alonso. La gloria del "Millonario", que ganó varios títulos con su camiseta, habló puntualmente del nivel de Franco Mastantuono en la cancha. Es que el joven fue una de las figuras del equipo abriendo la cuenta con su golazo de tiro libre y recibió los elogios del ídolo.

El campeón del mundo con la Selección Argentina se refirió no sólo a lo positivo del joven crack, sino también marcó una crítica a un detalle que no pasó desapercibido en el clásico. Igualmente, la gran mayoría fueron palabras de aliento para el habilidoso futbolista del elenco de Núñez que volvió a brillar y lo hizo contra el rival de toda la vida. Por supuesto, sus dichos sobre Mastantuono en diálogo con DSports no tardaron en trascender en las redes sociales.

El Beto Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono en River, tras su golazo a Boca en el Superclásico

"Lo veo hasta mejor que yo. Quieren pagar 45 millones de dólares por él, por mí no sé si lo hubiesen pagado. Ya es el líder del equipo con 17 años, todas las pelotas pasan por él", esbozó Alonso acerca del nivel que muestra el crack del "Millonario". A su vez, marcó uno de los errores que tuvo en el verde césped el joven futbolista en pleno Superclásico: "Quizás le falte un poco del pase gol a los delanteros, pero va a seguir trabajando en eso".

Por otro lado, destacó que su desempeño lo acerca al Viejo Continente, pero también mostró su deseo de que se quede en Núñez: "Quiero verlo siempre en cancha, esperemos que pueda mantenerse un gran tiempo en River y crecer. Es un jugador que tiene futuro y que puede jugar en las grandes ligas de Europa". Por último, afirmó que "hizo un golazo de la puta madre, le pega realmente bien a la pelota y lo demostró. Es un grandísimo jugador".

Franco Mastantuono, figura en el River de Gallardo en el Superclásico ante Boca

Los números del Beto Alonso en River

Partidos jugados : 421.

: 421. Goles : 160.

: 160. Títulos: Torneo Metropolitano 1975, 1979, 1980, Primera División 1985/1986; Copa Libertadores 1986 y Copa Intercontinental 1986.

Los números de Mastantuono en River

Partidos jugados : 55.

: 55. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Supercopa Argentina 2024.

Los palazos del Beto Alonso a Fernando Gago por su planteo: "Mucha risa"

"Me dio mucha risa el planteo de Gago, no sé que quiso inventar. Más que el mérito de River, fue el hecho de que le facilitó las cosas", disparó el exenganche del "Millo". Y concluyó: "River no venía jugando bien, pero mientras Boca siga poniendo línea de cinco les vamos a seguir ganando y acercándonos en el historial”.

Marcelo Gallardo, sobre Mastantuono: "Hace rato no se ve algo así"

Al término del partido entre River y Boca, el "Muñeco" se mostró contento por el triunfo 2-1 en el Monumental y, de esta manera, también opinó sobre lo ocurrido con Franco Mastantuono. "Hace rato no se vé", dijo el técnico con respecto al terrible golazo del jugador de Azul.

El director técnico de la "Banda" se mostró contento tras la victoria, comentando que el partido "no podía ser mejor". En este punto, haciendo un análisis sobre cómo se dio el partido, el entrenador comentó que su equipo dominó en el primer tiempo y "manejó la pelota con criterio y mucha movilidad", pero que en el segundo tiempo les "costó sostenerlo producto del desgaste".