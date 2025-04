Gallardo sacó pecho en River y se diferenció de Boca a días del Superclásico: "Descanso"

El sorpresivo mensaje de Marcelo Gallardo en River sobre el Superclásico del domingo ante Boca.

River Plate se llevó el miércoles un empate de Ecuador por la Copa Libertadores 2025 y, más allá quedar puntero de su grupo, el entrenador ya se enfocó en lo que viene. Es que Marcelo Gallardo, además de que valoró el 2 a 2 ante Independiente del Valle, se diferenció de Boca Juniors con un análisis contundente a días del Superclásico del domingo, que se disputará en el Estadio Monumental.

La tercera fecha de la Libertadores no era cómoda para el "Millonario". El largo viaje a Quito y a cuatro días de uno de los partidos más importantes del año, hicieron que Gallardo debiera rotar algunos futbolistas y que la atención no estuviera al 100% en el torneo internacional. Más allá del flojo primer tiempo, en el que se fue abajo por 2 a 0, el equipo demostró otra actitud en el complemento y el "Muñeco" también decidió dejar un mensaje en los micrófonos.

"Claramente en lo anímico vale y mucho. Vamos a jugar un clásico el domingo con un vuelo en el medio, con pocos días de descanso", comenzó diciendo el ídolo riverplatense en la conferencia de prensa, quien se transformó en el primer técnico en alcanzar los 100 encuentros dirigidos en la Copa con un solo club. En el mismo sentido, Gallardo remarcó una disparidad con Boca de cara al domingo, con respecto al calendario entre ambos. "El resultado entonces final nos pone que el esfuerzo no fue en vano y vamos a enfrentar el clásico con un partido menos, el rival va a estar fresco el partido... Mentalmente nos va a ayudar a recuperarnos rápido y a enfocarnos", expresó.

Para finalizar, el entrenador del conjunto de Núñez explicó que "gestionar un plantel de muchos nombres requiere de que no solamente el equipo estructuralmente se sienta sólido, sino que el futbolista desee jugar y muestre condiciones para hacerlo", resaltó que él gestiona "todo el tiempo" de acuerdo a lo que observa y agregó: "Se van ganando minutos en base a eso. A veces, las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que insistir sobre eso, no hay otra".

River vs. Boca por el Torneo Apertura: fecha, horario y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

El último antecedente entre ambos clubes fue el 21 de septiembre de 2024 en La Bombonera, donde River se llevó la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Aquel triunfo significó la segunda victoria consecutiva de los de Gallardo como visitantes ante Boca. Ahora, el Millonario buscará volver a imponerse como local, algo que no consigue desde 2023.