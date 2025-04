Impacto en River por el inesperado anuncio de Enzo Fernández: "Mi idea"

Enzo Fernández les dio la mejor noticia a los hinchas de River Plate.

Enzo Fernández sorprendió y llenó de esperanza a todo River Plate, con declaraciones inesperadas vinculadas con su futuro como profesional. El mediocampista central de la Selección Argentina y de Chelsea, de 24 años, se refirió a su probable vuelta a su país natal y puntualmente al equipo actualmente dirigido por Marcelo Gallardo.

El ex Defensa y Justicia y Benfica dialogó con Los Edul (TyC Sports), donde reveló que quiere regresar al "Millonario" y al fútbol argentino en algún momento de su carrera. Si bien no visualizó una fecha en particular para ese hipotético retorno, el joven volante dejó en claro que no se quedará para siempre en Europa como aseguraron algunos compañeros de la "Albiceleste".

Enzo Fernández reveló que quiere volver a River

"Gardelito" sorprendió a todos y confirmó: "Lo primero es que quiero volver a River, al fútbol argentino, y obviamente vivir ahí también...". Incluso, el campeón de todo con la Selección Argentina reconoció que "después, a medida que va pasando el tiempo, pasan un montón de cosas, pero la idea es volver a estar cerca de la familia, de los amigos". "Me hubiese gustado ganar la (Copa) Libertadores con River, siempre fue uno de mis sueños", concluyó el protagonista al respecto.

Enzo Fernández reconoció que quiere volver a River Plate en algún momento.

Enzo Fernández palpitó el Superclásico entre River y Boca: "Va a estar parejo"

El talentoso mediocampista de Chelsea ya se vive la previa de este partidazo en el Estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Consultado al respecto, con una sonrisa en el rostro, el futbolista aceptó que en su casa en Londres (Inglaterra) habrá "un silloncito, mate, una picadita ahí y con confianza". Acerca del probable desarrollo del encuentro en la cancha del "Millonario", pronosticó que "va a estar parejo, ojalá que gane River".

El respaldo a Gallardo

Por último, el mediocampista reconoció: "Veo las noticias, veo todo, que desde hace tiempo se critica el juego de River... Creo que todavía no se ha podido encontrar esa dinámica que busca Marcelo, pero confío plenamente en que la va a encontrar porque tiene grandes jugadores". "Conozco a Marcelo como técnico, sé lo que es como técnico, sé que en poco tiempo la va a encontrar porque trabaja para darle lo mejor a River", sentenció.

Los números de Enzo Fernández en River