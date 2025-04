Juanfer Quintero le cerró la puerta al River de Gallardo con una tajante frase

Juan Fernando Quintero descartó su regreso al River Plate de Marcelo Gallardo con una tajante declaración que, sin dudas, sorprendió al club "Millonario". Más allá de los rumores que lo vincularon a la institución de Núñez, después de su salida de Racing Club y su vuelta a Colombia por cuestiones familiares, quedó claro que el nacido en Medellín no jugará otra vez en el fútbol argentino por ahora. Por este motivo, sus palabras no tardaron en trascender en las redes sociales.

En la previa del partido contra Huracán por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el actual futbolista de América de Cali dialogó con Mariano Closs en ESPN F12 y contó cómo es su presente en su país de origen. Además, si bien no dio más detalles, esbozó que llegó a un "pacto" con la dirigencia de la "Academia" tras su despedida a inicios del 2025. Ahora, con la cabeza puesta en sus objetivos con el conjunto colombiano, el crack del seleccionado "Cafetero" le cerró la puerta al "Muñeco", con quien de hecho tiene una gran relación.

Juanfer Quintero le cerró la puerta al River de Gallardo: "Pacto de caballeros con Racing"

"Sí hubo acercamientos en diciembre pero todo el mundo sabe la decisión que tomé por estar cerca de mí familia, esperaremos y veremos qué pasa con el correr de los días. No hace falta que venga a River, tienen un gran equipo, grandes jugadores y como hincha lo disfruto", aseguró "Juanfer" con respecto a un posible regreso y lo descartó en plena nota. A su vez, sostuvo que sigue de cerca el fútbol argentino por todo lo que vivió y hasta lo extraña más allá de su presente en América de Cali.

Por otro lado, sobre el interés desde el "Millonario", el colombiano agregó: "De alguna u otra forma cuando se abre el mercado siempre está el nombre de uno relacionado... Para eso hicimos un pacto de caballeros con Diego (Milito), Sebastián (Saja) y con la gente de Racing". "La verdad que estoy muy agradecido hoy en un gran club y compitiendo a nivel internacional. Uno como hincha siempre le hace fuerza a River, eso tampoco se esconde", sentenció el ex Porto.

El último reencuentro de Marcelo Gallardo con Juanfer Quintero con el colombiano en Racing Club

Los números de Juanfer Quintero en River

Partidos jugados : 97.

: 97. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 15.

: 15. Títulos: Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019.

Costas rompió el silencio en Racing sobre Juanfer Quintero a River

El entrenador de la "Academia" habló acerca del enganche colombiano de 32 años que se marchó de Avellaneda en enero del 2025 y está en el radar del "Millonario" como un probable refuerzo para el próximo mercado de pases. Al contrario de lo que se suponía, el ídolo de la "Acadé" manifestó que no tendría problema con el regreso de "Juanfer" a la institución de Núñez. De hecho, recordó que fue muy feliz por dirigir al crack -con el que fueron campeones de la Copa Sudamericana 2024- y llenó de elogios al cafetero que actualmente se desempeña en América de Cali de su país natal.

El director técnico y emblema de Racing dialogó con el programa Fútbol Continental (Radio AM 590) y fue contundente sobre este tema: "SI Juanfer quiere ir a River, no me voy a enojar". Incluso, destacó: "Nos dio a nosotros lo que nos tenía que dar y estoy eternamente agradecido porque, desde el primer día, me dijo que íbamos a ganar la Copa. Ojalá sea feliz, le deseo lo mejor. Los jugadores son con mis hijos, no me voy a poner mal si va...".