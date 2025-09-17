El posible once titular de Marcelo Gallardo en River para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

River Plate recibirá este miércoles a partir de las 21:30 horas a Palmeiras en el Estadio Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En el que posiblemente sea el partido más importante de este 2025, el entrenador Marcelo Gallardo buscará repetir el esquema que utilizó en la última fecha del Torneo Clausura frente a Estudiantes de La Plata (en lo que fue victoria por 2 a 1 en condición de visitante) con una línea de tres defensores. El gran objetivo del 'Millonario' es obtener una ventaja que le permita enfrentar con mayor tranquilidad la vuelta en Sao Paulo.

Si bien se vio condicionado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta frente al 'Pincha', el 3-5-2 que el 'Muñeco' probó en La Plata dejó muy buenas sensaciones, motivo por el que replicará la formación para el encuentro con el 'Verdao'. La base de aquel equipo titular se mantendrá, a excepción de algunas modificaciones en la zaga y el mediocampo.

Cómo formará River en el duelo de ida frente a Palmeiras por Copa Libertadores

Franco Armani irá como de costumbre al arco, mientras que la línea de tres estará compuesta por los refuerzos Lautaro Rivero y Juan Portillo junto con el chileno Paulo Díaz, quien le ganó la pulseada a Martínez Quarta. Marcos Acuña será el carrilero izquierdo y Gonzalo Montiel tomará el lugar de Fabricio Bustos por el sector opuesto.

En la mitad de cancha, sin Giuliano Galoppo (quien atraviesa un gran presente pero debe cumplir una fecha de suspensión), Gallardo priorizará la experiencia y la jerarquía para este tipo de partidos clave, por lo que Enzo Pérez e Ignacio Fernández se quedarán en el once titular. A su lado estará el colombiano Kevin Castaño, que quedó por encima en la consideración de Santiago Lencina, Matías Galarza Fonda y su compatriota Juan Fernando Quintero. La dupla de ataque estará conformada por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, dos garantías para el DT; en el banco, Facundo Colidio y Miguel Borja serán las alternativas a lo largo de los 90 minutos.

El 'Millonario', que viene de ganarle a Estudiantes en el torneo local, buscará un buen resultado ante el cuadro brasileño para acomodarse en la serie.

Las posibles formaciones de River y Palmeiras para los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate: Franco Armani ; Paulo Díaz , Juan Carlos Portillo , Lautaro Rivero ; Gonzalo Montiel , Kevin Castaño , Enzo Pérez , Ignacio Fernández , Marcos Acuña ; Sebastián Driussi , Maximiliano Salas . DT: Marcelo Gallardo .

Cuándo juegan River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Verdao" tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental en el marco del primer encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en la semifinal del torneo continental. El árbitro de este cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

River Plate vs Palmeiras: Ficha técnica