River vs Palmeiras por Copa Libertadores: horario, formaciones y como ver EN VIVO el partido

River Plate vs Palmeiras por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate tiene por delante un partido clave ante Palmeiras este miércoles de local, cuando ambos equipos se enfrenten por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario llega en un momento excepcional tras la victoria ante Estudiantes y con el liderazgo en la tabla anual, mientras que el Verdão busca mantener su dominio histórico en las eliminatorias directas contra el conjunto de Núñez, después de golear 4-1 a Internacional con un triplete de Vítor Roque.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Palmeiras, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Palmeiras?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 17 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por FOX Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso con la confianza a tope tras conseguir una importante victoria por 2-1 ante Estudiantes en condición de visitante. Los dirigidos por el Muñeco se mantienen como líderes de la tabla anual y punteros de la Zona B del Torneo Clausura, demostrando una consistencia que los posiciona como uno de los candidatos al título continental.

River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global. Mas allá de eso, el Millonario atraviesa un momento de gran solidez y viene de ganarle a Estudiantes en La Plata por 2 a 1. Además, solo perdió dos partidos en 90 minutos en lo que va del año, cifras que reflejan el excelente trabajo del cuerpo técnico y la respuesta del plantel a las exigencias del entrenador.

La principal novedad táctica para este duelo pasa por el innovador esquema que Gallardo implementó ante Estudiantes. El DT sorprendió con una línea de tres defensores en un sistema 3-5-2 que le dio solidez defensiva y una base sólida sobre la cual construir su fútbol, una versión que ilusiona para el cruce ante el equipo brasileño y que planea repetir en el Monumental.

Por su parte, el Palmeiras llega a Buenos Aires con la moral por las nubes tras la contundente goleada 4-1 ante Internacional en el Brasileirão. El conjunto de Abel Ferreira se mantiene como único escolta del campeonato brasileño, ubicándose a solo un punto del líder Flamengo, lo que demuestra su excelente momento futbolístico.

El Verdão se clasificó a esta instancia tras eliminar de manera categórica a Universitario por 4-0 en el resultado global, mostrando un nivel superior que lo consolida como uno de los favoritos al título. Abel Ferreira solo no contará con Paulinho, quien se encuentra en recuperación de una cirurgia en la pierna derecha, teniendo a disposición al resto de su plantel para este duelo decisivo.

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la historia de la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras. El antecedente más reciente trae malos recuerdos para River: la derrota 3-0 en la ida en el Monumental sentenció la serie a pesar del triunfo 2-0 en la vuelta, sumado a la polémica anulación de un gol de Gonzalo Montiel en Brasil que marcó aquella eliminatoria.

Formaciones probables de River Plate y Palmeiras

Marcelo Gallardo tiene la idea de repetir la mayoría de los protagonistas del último encuentro ante Estudiantes, manteniendo el esquema 3-5-2 que le dio excelentes resultados. Franco Armani seguirá en el arco, pero la defensa presenta la primera incógnita: en la línea de tres zagueros, si bien Lautaro Rivero y Juan Carlos Portillo tienen un lugar asegurado, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se disputan el puesto de stopper por derecha.

En el mediocampo, Gallardo debe resolver una incógnita clave: el reemplazante de Giuliano Galoppo, quien no podrá jugar por su expulsión ante Libertad. El puesto es disputado por Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza y Santiago Lencina, aunque el colombiano es quien cuenta con más probabilidades de quedarse con el lugar. En los carriles, Gonzalo Montiel regresará en lugar de Fabricio Bustos y Marcos Acuña mantendrá su puesto en la izquierda, mientras que en la delantera se repetirá la dupla Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por el lado del Palmeiras, Abel Ferreira tiene a disposición a todo su plantel y la tendencia es que repita la escalación que goleó al Internacional. Weverton seguirá en el arco, mientras que en la defensa se mantendría la línea con Gustavo Gómez y Murilo Cerqueira como dupla central, acompañados por Joaquín Piquerez en el lateral izquierdo.

El técnico brasileño maneja dos dudas para definir el once inicial. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, mientras que en la mitad de la cancha aparece como variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Lucas Evangelista. En el ataque, la sociedad entre José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson será la apuesta de Abel para lastimar al conjunto millonario.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

Probable formación de Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José López, Vítor Roque, Felipe Anderson.

River Plate vs Palmeiras: Ficha técnica