EN VIVO
Mundial

República Democrática del Congo recibe el apoyo de un imitador de Lumumba

27 de junio, 2026 | 23.59

Michel Kuka Mboladinga, un reconocido aficionado de la República Democrática ‌del Congo, no ‌pudo asistir al triunfo de su selección 3-1 ante Uzbekistán el sábado en el Mundial, pero hubo un imitador encantado de sustituirlo.

Mboladinga ha alcanzado fama mundial por permanecer inmóvil en las gradas, ​con un parecido ⁠inquietante a la estatua de Kinshasa ‌del ex primer ministro Patrice ⁠Lumumba, una figura venerada ⁠en la RDC tras su asesinato en 1961.

Mboladinga tiene un parecido asombroso con Lumumba y ⁠suele llevar trajes coloridos con ​los colores de su país, ‌pero tras animar a ‌los congoleños en su último partido ⁠en México, no consiguió el visado para el partido decisivo en Atlanta contra Uzbekistán, donde el elenco africano se ​clasificó a ‌los dieciseisavos de final.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Enock Kabwende, un imitador de 28 años, tomó el relevo, también con aspecto de Lumumba, pero con un traje oscuro ⁠adornado con estampado de leopardo.

"Quiero mantener viva la tradición", declaró Kabwende a Reuters.

Estuvo situado en la última fila del estadio y apareció fugazmente en la pantalla gigante del recinto, lo que provocó una enorme ovación ‌de los casi 69.000 espectadores.

"Él no ha venido aquí, pero tenemos que representar a nuestro país. Patrice Lumumba representa la libertad, el gran poder, la prosperidad y la independencia ‌en nuestro país", afirmó Kabwende.

Si el auténtico "Lumumba Vea" consigue un visado para el próximo partido ‌de RDC ⁠contra Inglaterra, que se disputará el miércoles en Atlanta, Kabwende ​dijo que esperaba que pudieran estar juntos. "Somos una familia", añadió.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
Por qué no juega Lionel Messi para la Selección Argentina vs Jordania en el Mundial 2026
Las más vistas