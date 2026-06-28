República Democrática del Congo recibe el apoyo de un imitador de Lumumba

Michel Nkuka Mboladinga, aficionado de la República Democrática del Congo, también conocido como Lumumba Vea, en las gradas antes del partido con Colombia

Michel Kuka Mboladinga, un reconocido aficionado de la República Democrática ‌del Congo, no ‌pudo asistir al triunfo de su selección 3-1 ante Uzbekistán el sábado en el Mundial, pero hubo un imitador encantado de sustituirlo.

Mboladinga ha alcanzado fama mundial por permanecer inmóvil en las gradas, ​con un parecido ⁠inquietante a la estatua de Kinshasa ‌del ex primer ministro Patrice ⁠Lumumba, una figura venerada ⁠en la RDC tras su asesinato en 1961.

Mboladinga tiene un parecido asombroso con Lumumba y ⁠suele llevar trajes coloridos con ​los colores de su país, ‌pero tras animar a ‌los congoleños en su último partido ⁠en México, no consiguió el visado para el partido decisivo en Atlanta contra Uzbekistán, donde el elenco africano se ​clasificó a ‌los dieciseisavos de final.

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Enock Kabwende, un imitador de 28 años, tomó el relevo, también con aspecto de Lumumba, pero con un traje oscuro ⁠adornado con estampado de leopardo.

"Quiero mantener viva la tradición", declaró Kabwende a Reuters.

Estuvo situado en la última fila del estadio y apareció fugazmente en la pantalla gigante del recinto, lo que provocó una enorme ovación ‌de los casi 69.000 espectadores.

"Él no ha venido aquí, pero tenemos que representar a nuestro país. Patrice Lumumba representa la libertad, el gran poder, la prosperidad y la independencia ‌en nuestro país", afirmó Kabwende.

Si el auténtico "Lumumba Vea" consigue un visado para el próximo partido ‌de RDC ⁠contra Inglaterra, que se disputará el miércoles en Atlanta, Kabwende ​dijo que esperaba que pudieran estar juntos. "Somos una familia", añadió.

Con información de Reuters