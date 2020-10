El 'Cabezón' dio positivo de coronavirus hace pocos días.

La hija de Oscar Ruggeri, Candela, quebró en llanto al hablar de la situación que atraviesa su padre. El Cabezón dio positivo de coronavirus en las últimas horas del día lunes 5 de octubre y se mantiene aislado en su domicilio. Es por esta situación que la joven, quien también es una figura destacada de la farándula argentina, se manifestó en las redes sociales para revelar cómo es el panorama dentro de la casa en la que se encuentra el ex campeón del mundo.

"Para dejar a todos tranquilos que mi papá está bien. Tiene un poco de tos, no tiene síntomas. Pero mi hermana y mi cuñado sí. Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien. Cuidar a mis sobrinos", enfatizó Candela Ruggeri. Sin embargo, luego se emocionaría al detallar lo difícil que es tanto para ella como para su padre (y toda su familia) el no poder estar juntos para sobrellevar esta difícil situación.

El llanto de Candela Ruggeri al hablar sobre su familia

"Es complicado. Por eso también me emociona un poco el no poder estar con ellos. Por suerte están bien, pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda", sentenció Candela Ruggeri.

Por otra parte, la hija del Cabezón llamó a la población a seguir tomando conciencia sobre la complejidad de vivir en tiempos de pandemia y la importancia de mantener los recaudos sanitarios necesarios: "Cuidémonos entre todos. Tratemos de cuidar más que nada a nuestros viejos, a nuestros abuelos. A mi abuela no la veo hace un montón y la verdad la extraño horrores. Ojalá que se termine esto muy rápido".

Oscar Ruggeri confesó cómo se contagió de coronavirus

"Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo super educado y super responsable, que no había estado con nadie”, aseguró Fantino sobre Ruggeri. Sin embargo, horas antes, el propio protagonista había revelado el encuentro con "un amigo" que luego se comunicó telefónicamente con él para confirmarle que "había dado resultado positivo".

“Fui a tomar un café con un amigo el sábado pasado. Ese amigo me llamó ayer (domingo) para informarme que había dado resultado positivo de coronavirus”, sentenció Ruggeri, horas antes de conocer el resultado de su hisopado. Tras confirmarse su caso, Oscar (57 años) no volvió a manifestarse públicamente sobre esta situación y deberá permanecer aislado hasta lograr el alta.