La joya de Suiza, Johan Manzambi, pelea contra una lesión para llegar al duelo con la Selección Argentina por los cuartos del Mundial 2026. (FOTO: Reuters).

La Selección Argentina ya conoce a su rival en los cuartos de final del Mundial 2026 y, del otro lado, hay una gran preocupación. Suiza espera recuperar a Johan Manzambi, la gran aparición del torneo y máximo goleador del equipo europeo, quien atraviesa una carrera contrarreloj para llegar al partido del sábado ante el conjunto de Lionel Scaloni.

La joya del equipo europeo, que ya lleva tres goles en la Copa del Mundo de Estados Unidos México y Canadá, no pudo estar presente en los octavos de final frente a Colombia y busca recuperarse a contrareloj para poder estar en Kansas.

Quién es Johan Manzambi, la gran revelación de Suiza en el Mundial 2026

Si hay un futbolista que aprovechó el Mundial 2026 para dar el salto definitivo a la escena internacional, ese es Manzambi. Con apenas 20 años, el atacante suizo se convirtió en una de las grandes apariciones del torneo gracias a sus actuaciones con la selección helvética, donde ya suma tres goles y dos asistencias.

Su irrupción no sorprendió a quienes siguen de cerca el fútbol europeo. Desde hace varias temporadas era considerado uno de los mayores proyectos del fútbol suizo, aunque el Mundial terminó de colocarlo en la vidriera global.

(FOTO: Reuters).

Nacido en 2005, Manzambi realizó toda su formación en las divisiones juveniles de Suiza antes de emigrar a Alemania para continuar su crecimiento futbolístico. Allí encontró un contexto ideal para potenciar sus cualidades técnicas y tácticas hasta consolidarse en el Friburgo.

Su capacidad para romper líneas, asociarse con sus compañeros y llegar al área rival lo transformó rápidamente en una pieza importante dentro del club alemán.

Su explosión en el fútbol europeo

Aunque se ha desempeñado como mediocampista ofensivo, Manzambi también puede jugar como extremo o segundo delantero gracias a su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes funciones dentro del ataque.

Durante la última temporada dio un salto de calidad importante. Con el Friburgo disputó 47 encuentros oficiales, convirtió 7 goles y repartió 6 asistencias, números muy destacados para un futbolista que recién comienza su carrera en la élite.

Además de destacarse en la Bundesliga, donde incluso convirtió frente al Bayern Múnich, fue una de las figuras del equipo alemán en la Europa League. Su rendimiento resultó determinante para que Friburgo alcanzara la final del certamen continental, instancia en la que cayó frente al Aston Villa. Las actuaciones del joven ofensivo también fueron reconocidas a nivel individual, ya que recibió el premio al mejor futbolista joven del torneo europeo.

Cómo llegó a la Selección de Suiza

El crecimiento de Manzambi también se reflejó en el seleccionado nacional. Pasó por las categorías Sub-18 y Sub-21 antes de ser promovido al plantel mayor por Murat Yakin, entrenador que le dio la confianza y con el que debutó en un Mundial.

Su estreno como goleador llegó el 6 de octubre de 2025, cuando marcó frente a Estados Unidos en una victoria por 4-0. Luego mantuvo un rendimiento sostenido durante las Eliminatorias europeas, donde volvió a convertir y terminó ganándose un lugar en la lista definitiva para el Mundial.

La apuesta del entrenador fue acertada. En la Copa del Mundo, Manzambi respondió con actuaciones decisivas y se convirtió en el máximo artillero del conjunto suizo. Además de sus tres goles, aportó dos asistencias y fue determinante para que Suiza alcanzara los cuartos de final.

La lesión que preocupa a Suiza antes de enfrentar a la Selección Argentina

Sin embargo, la gran noticia para el conjunto europeo pasa por su estado físico. El atacante sufrió una molestia muscular durante uno de los entrenamientos previos al encuentro frente a Colombia y quedó automáticamente descartado para los octavos de final.

Tras la clasificación conseguida por penales, Murat Yakin dejó en claro que el panorama todavía genera incertidumbre. "Esta mañana todavía teníamos esperanzas, pero no creo que una lesión de este tipo pueda superarse en tan poco tiempo", reconoció el entrenador luego del partido.

El futbolista continúa trabajando de manera diferenciada y el cuerpo médico todavía no confirmó si llegará en condiciones al compromiso frente a la Selección Argentina.

El propio Yakin explicó que la evolución es positiva, aunque prefirió mantener la cautela. "Por suerte ya no siente dolor. Ahora habrá que esperar cómo evoluciona en los próximos días", señaló el seleccionador.