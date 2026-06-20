Países Bajos vs. Suecia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Países Bajos y el combinado de Suecia se enfrentarán este sábado 20 de junio en el imponente NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El partido comenzará a las 14 horas (horario de Argentina) y será un encuentro clave para ambos combinados, ya que marcará el rumbo del Grupo F en el Mundial 2026.

Países Bajos llega a este encuentro con la presión de haber cedido dos puntos en su debut, tras empatar de forma agónica 2-2 frente a Japón, un partido en el que dominó las acciones pero expuso fragilidades defensivas sobre el cierre. Mientras que Suecia arriba con buen ánimo, luego de propinarle una contundente goleada por 5-1 a Túnez.

Países Bajos vs. Suecia: quién gana el partido, según la IA

El análisis de datos masivos e históricos proyecta un panorama de extrema paridad, pero con una tendencia favorable para que Países Bajos obtenga la victoria. El conjunto dirigido por Ronald Koeman, se ve favorecido por el balance previo al Mundial 2026 y los rendimientos individuales; los modelos predictivos de la IA sugieren un marcador exacto más probable de 2-1.

Países Bajos sería el gran ganador de la tarde, según la IA.

Si bien los partidos previos terminaron con un empate para Países Bajos y una buena goleada de Suecia, la IA señala que al desglosar los antecedentes previos, el seleccionado sueco arrastra una clasificación irregular, habiendo avanzado mediante el repechaje, mientras que los neerlandeses completaron una fase clasificatoria sólida con 27 goles a favor y ocho encuentros invictos.

En la comparativa individual, Suecia cuenta con una de las duplas ofensivas más peligrosas del continente, integrada por Alexander Isak y el temible Viktor Gyökeres, quienes demostraron su vigencia en la primera jornada. No obstante, la jerarquía internacional de Países Bajos, liderada en el fondo por Virgil van Dijk y potenciada en ataque por Cody Gakpo y Memphis Depay, se presenta como el factor desequilibrante.

La capacidad de Depay para generar volumen de juego y la solidez colectiva que suele mostrar el cuadro neerlandés frente a rivales UEFA terminan por inclinar la balanza a favor de Países Bajos que podría imponerse y evitar su eliminación del torneo.