Una Suecia con gran confianza se enfrenta a una decepcionada Países Bajos en el Grupo F

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez

Suecia afronta el sábado en Houston su partido del Grupo F frente a Países Bajos con la confianza por ‌las nubes tras lograr ‌su mejor marca goleadora en un Mundial en 88 años, mientras que los neerlandeses buscan recuperarla tras un decepcionante empate en su debut.

Una victoria clasificaría a los suecos, que golearon a Túnez por 5-1 en su primer partido, para los dieciseisavos de final, lo que supondría un cambio de suerte para un equipo que solo se clasificó ​para el torneo a ⁠través de la repesca europea.

Los neerlandeses se mantuvieron invictos en la ‌fase de clasificación para el torneo, pero un insatisfactorio ⁠empate a 2-2 con Japón planteó ⁠dudas sobre si el seleccionador Ronald Koeman acertó con su táctica al volver a una formación defensiva en los últimos compases del partido, antes ⁠de encajar el gol de la igualdad en el minuto ​89.

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Tras mostrarse en ocasiones demasiado pasivos frente a ‌Japón, los neerlandeses saben que necesitan ‌mejorar considerablemente su rendimiento ante una selección sueca revitalizada bajo ⁠la batuta del seleccionador inglés Graham Potter y rebosante de confianza tras marcar su mayor número de goles en un partido del Mundial desde 1938.

Países Bajos cuenta con jugadores peligrosos como Cody Gakpo, Frenkie ​de Jong ‌y Denzel Dumfries, que pueden aportar el peligro que faltó ante Japón.

Una de las preocupaciones es si el máximo goleador de la historia de Países Bajos, Memphis Depay, que salió desde el banquillo pero no logró tener impacto, podrá recuperarse ⁠de sus recientes molestias en el muslo para aportar velocidad y astucia a la hora de desmontar la compacta defensa sueca.

"Memphis está casi listo", dijo Koeman tras el partido contra Japón. "Noto que está recuperándose, y entonces lo saqué al campo, pero ya no pudimos seguir atacando".

"Soy consciente de que tenemos que jugar mejor", añadió.

Suecia afronta el partido en Houston sabiendo que ‌otra victoria la colocaría en posición de terminar primera de grupo bajo la dirección de Potter, que tomó las riendas el pasado octubre y llevó al equipo al Mundial.

Potter, que sustituyó un estilo de ataque más arriesgado por un sistema más pragmático con cinco defensas, también se verá animado ‌por el hecho de que la pareja formada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres marcara cada uno un gol frente a Túnez y parezca estar ‌a pleno rendimiento.

Ambos ⁠desempeñarán un papel clave a la hora de poner a prueba la zaga neerlandesa, liderada por el capitán ​Virgil van Dijk, quien marcó ante Japón pero se mostró menos seguro en defensa.

Con información de Reuters