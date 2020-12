Todavía es muy difícil asimilar la muerte de Diego Maradona. Ni siquiera aquellos que tuvieron la chance de despedirlo lo pueden creer. Oscar Ruggeri, uno de sus amigos y compañeros de la Selección Argentina con los que salió campeón del mundo en el Mundial '86, brindó un sentido testimonio al aire de ESPN. Durante el programa conducido por Alejandro Fantino, el Cabezón reveló cuáles fueron las palabras que le dijo a Pelusa durante el funeral que tuvo lugar en la Casa Rosada. "Andá con tus viejos", le manifestó, con absoluta tristeza.

La pérdida de Maradona ha significado un duro golpe para el mundo entero, y sobre todo para el pueblo argentino. El genio del fútbol mundial despertó pasiones en millones de personas que, a pesar de las diferencias de cualquier índole, se unieron para llorarlo y recordarlo. Ruggeri, ex defensor de la Albiceleste que lo conoció a la perfección, contó qué fue lo que le dijo al astro mientras era velado en la Casa Rosada.

Fantino tomó la palabra y se dirigió a Ruggeri: "Este programa, lamentablemente es de colección. Es nuestro homenaje a Diego". El Cabezón no lo dudó ni un segundo y realizó una larga introducción: "Este compañero (Maradona) que teníamos no llevaba sólo una cinta en el brazo sino que era el capitán que no guió a lo que logramos. Cuando hablamos cualquiera de nosotros... Yo hace muchos años que estoy haciendo televisión. Hicimos muchos programas con vos, con el Pollo (Vignolo). Hay un silencio, cada vez que habla cada uno de nosotros, el silencio de la gente que está trabajando ahí atrás en el estudio".

"Qué loco... Qué loco porque... Bilardo nos dijo esto y el otro porque nos dijo: 'Hay que ir para allá porque con esto vamos a hacer felices a los argentinos'. Maradona fue de los pocos que vi que lograra que los argentinos se abrazaran, más allá de los pensamientos, de la política, de la camiseta. No importaba... Todos lloraban. Gracias a todos por el gran respeto que tienen cada vez que nosotros opinamos de algo", añadió el exdefensor.

Cuáles fueron las últimas palabras de Oscar Ruggeri a Diego Maradona en el funeral:

Ante la atenta mirada de Alejandro Fantino, Mariano Closs y distintos campeones del Mundo del '86 que fueron invitados a la mesa de ESPN, Oscar Ruggeri se animó a contar en detalle qué fue lo último que le dijo a Diego Maradona durante el velatorio: "Cuando entramos y fuimos derecho ahí, tuvimos la posibilidad de estar con el cajón abierto. Estaba a mi lado el Gringo Giusti, el Checho (Batista) y no lloré. Nada, cero. ¿Sabés por qué? Porque le vi la cara y… de paz. Como si fuese una sonrisa. Como diciendo ‘Estoy bárbaro’".

"Se lo dije a él: 'Capitán: gracias por haber hecho tan feliz mi vida. Tan feliz mi vida... No pensaba que iba a ser tan feliz después de ser jugador de fútbol. De verdad te lo digo'. Y como se lo dije ahí: 'Andá con tus viejos, loco. Te lo merecés'", añadió, Ruggeri, haciendo referencia a los padres de Pelusa: Doña Tota y Don Diego. Un instante después, de su testimonio, el estudio quedó en silencio. Y luego, los integrantes del programa hicieron el cierre con un fuerte aplauso en conmemoración a Diego.