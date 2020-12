La muerte de Diego Maradona ha golpeado muy fuerte al mundo entero. Y sobre todo a sus seres más queridos. Uno de ellos es Oscar Ruggeri, amigo y ex compañero de la Selección Argentina con quien gritó campeón en el Mundial '86. En pleno programa de ESPN, conducido por Sebastián El Pollo Vignolo, el Cabezón contó cuál fue la confesión que Pelusa le hizo: "Hay cosas que no entendés". Como consecuencia, los periodistas presentes quedaron mudos.

Maradona falleció a los 60 años, producto de un paro cardiorrespiratorio. Y la misma generó muchísima sorpresa en todas partes, teniendo en cuenta que nada tuvo que ver con la operación que le hicieron hace algunas semanas por un hematoma subdural que sufrió en la cabeza. El problema principal de salud de Diego siempre tuvo que ver con las drogas. Y Ruggeri, uno de los que más cerca estuvo de él, sabía bien cómo era aquella lucha del crack.

La anécdota sobre Maradona nació a partir de una pregunta que le hizo el Pollo Vignolo, que le consultó: "Todos me dicen. Yo lo veo al Cabezón. ¿No podría Diego haber estado como Ruggeri?". Y el Cabezón, rápidamente, le señaló: "Este era anormal. Era anormal la vida de este chico. No era la vida normal de un ser humano, no podía. Yo, a veces, me peleé mucho, pero no por fútbol, por tema droga".

La dramática confesión de Maradona a Ruggeri sobre los problemas que tenía con las drogas:

El Pollo Vignolo le consultó a Oscar Ruggeri si había tenido algún conflicto con Diego Maradona por algún tema vinculado a su adicción a las drogas: "Vos te peleaste por tema droga? ¿Sabías que tenía un problema con la droga?". Y el ex defensor de la Selección, Boca y River indicó: "Me encerraba con él en la habitación. Él nos dijo que tenía un problema con la droga".

Pollo Vignolo: "¿Y qué hacías? ¿Qué le decías?".

Ruggeri: "Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: '¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, Claudia que te sigue para todos lados, vos estás loco...'. Y él me decía: 'Hay cosas que vos no entendés, la carga que yo tengo encima'. Y yo me enojaba. Le decía: 'Nunca te voy a entender'. Nosotros, cuando íbamos a jugar un partido, tenemos una carga. Vos lo hacés de una manera distinta porque gambeteás a todos".

Pollo Vignolo: "¿Él se enojaba con vos?".

Ruggeri: "Diego se enojaba y era como que... Me esquivaba porque yo le decía que no se drogara".