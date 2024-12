Diputados: Martín Menem pone en juego su continuidad y se abre la batalla por las vicepresidencias

Con el año legislativo finalizado - y sin precisiones sobre si habrá sesiones extraordinarias-, a la Cámara de Diputados le queda la sesión preparatoria para definir sus autoridades. Martín Menem citó al Cuerpo para el miercoles a las 14.

De no ocurrir nada extraordinario, el titular de la Cámara se encamina a la reelección de su cargo. Sin embargo, su puesto fue motivo de especulaciones en la semana y las vicepresidencia abren un signo de incógnita.

Las autoridades a renovar son las de Menem (LLA) como presidente y Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Julio Cobos (Unión Cívica Radical) y Silvia Lospenatto (PRO), como vicepresidentes primera, segundo y tercera, respectivamente.

"Yo creo que va a seguir Menem y están todos contentos con él", manifestó, optimista, una fuente cercana a un ocupante del bloque de LLA en diálogo con El Destape.

La puja por las autoridades tuvo un adelanto, con las teorías elucubradas en la sesión trunca del miercoles pasado, en la que el PRO no tuvo la cantidad de diputados aliados suficientes para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

Los bloques del ex dialoguismo habían denunciado un "pacto" entre el mileismo y el kirchnerismo, pero en términos electorales. El diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot le dio otro cariz a la teoría.

"No me presto a pantominas. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla", había publicado Massot en su Twitter. Desde el oficialismo se habían despegado de las acusaciones de Massot y lo habían acusado de "conspirar" para que Miguel Ángel Pichetto vaya a la presidencia.

Hay versiones de que Massot llegó a colectar "115" votos para que sea el ex senador. De todos modos, voces que transitan la Cámara baja le bajan el tono a las ambiciones de la linea de tres legislativa del gobierno de Cambiemos: ni Pichetto ni el diputado Emilio Monzó "querían ser".

"Creo que desde el Unión por la Patria quisieron endulzarle el oido a los de Encuentro Federal para negociar con el Presidente de la Cámara", concluyeron fuentes que conocen la vida interna de ese bloque, en alusión a las versiones de una negociacíón. Otra voz había sintetizado que el planteó de Unión por la Patria había sido "Ficha Limpia o caía Menem".

El peronismo rechazó el mismo miercoles la versión del potencial cambio. "Para las conspiraciones se necesitan más de 130", habían aclarado. Unión por la Patria es el bloque mayoritario (99 bancas), mientras que los representantes del Presidente son segunda mayoría con 39. Cuándo Milei asumía y en LLA eran menos, Cristina Kirchner había bajado linea que el oficialismo debía tener la presidencia de la Cámara. Como sea, recién el lunes estiman que se hablará del tema.

Desde el radicalismo aclaran que el lunes sabrán qué postura tomarán, pero conjeturan que no habrá cambios ni que Menem dejará de presidir la Cámara.

El PRO también unificará postura el martes, pero, más allá del cortocircuito con LLA en la sesión de Ficha Limpia, "respetará la decisión de Milei". "(La presidencia de la Cámara) es el lugar del oficialismo y nosotros siempre fuimos institucionales en ese sentido", completaron. De todos modos, desconocen cualquier modificación en el resto de los cargos.

Fuentes de algunos los bloques ex dialoguistas coincidieron ante el El Destape que, números en la mano, debería y podría haber un ascenso del PRO a la vicepresidencia segunda que ostenta Cobos. Cuándo se eligieron las autoridades, los boinas blancas conformaban un bloque mayor, ya que todavía contaban con los doce que se fueron de Democracia para Siempre y con Mario Barletta, que armó su bancada unipersonal Unidad.

Pasando en limpio: los amarillos tienen 37, la UCR, Encuentro Federal 16 y Democracia para Todos 12. "El PRO es la tercera minoría. En ese entonces Cobos fue electo en un acuerdo del radicalismo unido y Encuentro Federal", recordó una fuente del ex dialoguismo.

Hay versiones cruzadas sobre un lugar para Encuentro Federal en una de las vicepresidencias. Una de las fuentes que sostiene eso indicó que se sustentaría en un acuerdo que incluiría a radicales, Democracia para Todos, la Coalición Cívica (seis bancas) y el propio Encuentro Federal. Siguiendo este escenario, los puestos de Menem y Cecilia Moreau serían ratificados.

Democracia para Siempre, que incluye legisladores que responden a Facundo Manes y el sector de Evolución, también terciaría en la disputa y se movería según el criterio que originó su salida del bloque con la chapa de la UCR.

"Cobos no es la persona más cercana a (el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo) De Loredo, pero es el único que puede tener los votos de las dos bancadas radicales. Pero si ponen un 'peluca', nosotros no lo votamos", avisaron, en alusión a los cinco legisladores del partido centenario que comenzaron a actuar bajo las órdenes de la Casa Rosada y se sumaron al tercio que necesita Milei para vetar leyes opositoras.