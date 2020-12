El día que Maradona le regaló "la del negro de Whatsapp" a Fantino

La muerte de Diego Maradona dejó un profundo dolor en millones de personas de todo el mundo. Sin embargo, a lo largo de su vida ha dejado un sinfín de anécdotas sumamente divertidas y también emocionantes. Alejandro Fantino, conductor de América TV, reveló cuál fue el increíble obsequio que Pelusa le hizo hace algunos años. Cómo fue el día que el mejor jugador de todos los tiempos le regaló la del "negro de Whatsapp" al famoso periodista, quien se mostró muy avergonzado. "Quedé helado", indicó.

En el programa Fantino a la Tarde, el conductor se encontraba recordando algunos momentos vividos junto a Maradona, quien lamentablemente falleció el pasado miércoles 25 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio. Ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo Marcela Tauro y Luis Ventura, el periodista se animó a contar en detalle una de las vivencias más desopilantes que tuvo con el crack de la Selección Argentina.

"Estamos contando anécdotas divertidas de Diego... Llega Maradona de Cuba y dos cosas me trajo un cuadro rojo grande, que tiene al Che Guevara y decía: 'Para el gaucho Fantino, con todo mi afecto, Diego Armando Maradona'. Estaba recuadrado el vidrio, me emocioné y me largué a llorar. Creo que estaba Tevez esa noche, que se lo presenté", comenzó relatando Fantino, quien realizó una introducción con un tono de suspenso. Y luego, se desataron las carcajadas en el estudio de América TV...

El día que Maradona le regaló a Fantino la del "negro de Whatsapp":

Luego del primer regalo que le hizo a Alejandro Fantino, Diego Maradona lo sorprendió con un segundo obsequio. Con mucha gracia, el conductor contó lo que hizo Pelusa: "'Pará, bolu... Tengo uno mejor para vos. Esto te va a encantar', me dice. Es fuerte esto, ¿se la bancan? Me hizo un chiste y me lo trajo de regalo. Se ve que pasó por un sex shop y me regaló un... La del 'negro de Whatsapp' era chiquitita al lado. Era una matraca más o menos de este tamaño con una ventosa para pegar en un vidrio. Aparte, negra… Imaginate en San Vicente... Era un adorno. No sabés lo que era eso. Quedé helado. Me lo dio envuelta en un nylon. Diego se reía. La desenvuelvo y le digo: '¿Qué hacés, bolu...?'. Se reía a carcajadas. Llegué a mi casa y no lo quería tirar porque me lo regaló Maradona".

Mientras las risas de sus compañeros Marcela Tauro y Luis Ventura acompañaban la anécdota, Fantino continuó: "Vuelvo a casa y lo envolví 23 veces en unas remeras viejas que tenía y la metí en el fondo del placard. Era un regalo de Maradona. Si me lo regalaba uno de ustedes (NdeR: por sus compañeros de trabajo), lo tiraba a la mier...".

Finalmente, el periodista confesó que la empleada doméstica que trabajaba en su casa lo descubrió: "Lo guardé y a los 8 meses veía que Marianita, la señora que limpia en casa y es familia, no me hablaba. Estaba cabizbaja y le pregunté: '¿Te pasa algo?'. Y me dijo: 'No, le cambié las medias de lugar del cajón'. Y le dije: 'Mirá que es un regalo de Maradona'. Y nunca me creyó, ja. Diego tenía esas cosas que eran muy divertidas".