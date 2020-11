"¿Qué preguntás eso?": el comentario de Fantino que enfureció a Ruggeri

Oscar Ruggeri y Alejandro Fantino protagonizaron una áspera pelea al aire de ESPN. El ex defensor de la Selección Argentina y el conductor volvieron a sacarse chispas, aunque en esta oportunidad el tema en cuestión fue otro: la salida del manager Diego Milito de Racing y la disputa que el ídolo tuvo con el presidente Víctor Blanco. El Cabezón no soportó un comentario del periodista y lo apuró: "¿Qué preguntás eso?".

El conflicto tuvo algunos minutos de discusión, en la que también estuvieron involucrados los demás integrantes de la mesa: Mariano Closs, Diego Latorre, Marcelo Benedetto, Luciana Rubinska y Miguel Simón. Este último, lanzó una pregunta que desató la polémica: "¿Por qué los seres humanos en Argentina quieren ser dirigentes de fútbol? El sueño de un dirigente argentino, que es un amateur e hincha, es estar en la interna y tomar decisiones".

Alejandro Fantino tomó la palabra y consideró: "Me ganó el sistema. Estoy empezando a creer que es lo que va acá en Argentina. Creo que el fútbol argentino para esto". Luego, Latorre lo interrumpió y le manifestó: "No, pará, pará. Hay una manera de hacer que no tienen nada que ver con ser europeo o sudamericano. La distribución de roles, actuar con honestidad, conocimiento de causas. Eso me lo entrega Milito, no otra persona".

Cómo se desató la pelea entre Fantino y Ruggeri en pleno aire de ESPN:

Alejandro Fantino le respondió a Latorre y le consultó: "¿Quién sabe más de fútbol? ¿Milito o Blanco?".

Oscar Ruggeri, furioso por la pregunta, disparó contra Fantino: "Milito. ¿Qué preguntás eso? ¿Para qué preguntás eso? A ver...".

Fantino: "¿Sabe más de fútbol Milito que Blanco? ¿Porque jugó al fútbol sabe más que Blanco? ¿De fútbol?".

Ruggeri: "¿Qué no va a saber más de fútbol Milito que Blanco? ¿Qué te hacés?".

Latorre: "Es un absurdo".

Fantino: "Cuántos campeonatos tiene Blanco en Racing? Respóndanme la pregunta".

Ruggeri: "¿Por qué Blanco llevó a Milito a Racing?".

Fantino: "Si me lo estás preguntando con tono de pregunta... ¿Por qué llevó a Milito?".

Ruggeri: "No pensés tanto. Contestame vos. ¿Me lo volvés a preguntar a mí?".

Marcelo Benedetto: "Por su capacidad".

Ruggeri: "No, no te metas vos. Que se la hice a él (Fantino) la pregunta".

Fantino: "Porque consideraba que es una persona que sabe de fútbol".

Ruggeri: "Listo".

Fantino: "Eso no implica que Blanco no sepa de fútbol".

Ruggeri: "¿En qué va a saber? A ver... El tipo es un crack porque puso a Racing donde corresponde después de tantos años de quilombo".

Fantino: "¿Entonces creés que no sabe de fútbol?".

Ruggeri: "De fútbol no. Generalmente, los dirigentes no saben de fútbol".

Mariano Closs: "Nicolás Russo es un hombre que, para mí, sabe de fútbol".

Fantino: "¿D'Onofrio sabe de fútbol?".

Ruggeri: "Poco".

Fantino: "¿Lammens sabe de fútbol?".

Ruggeri: "Nada, nadie".

Fantino: "¿Ameal sabe de fútbol?".

Ruggeri: "No, nada".

Closs: "¿Tinelli sabe de fútbol?".

Ruggeri: "Al nivel de la gente que jugó... No sabe".

Closs: "Ah, entonces el fútbol tiene que estar gobernado por ustedes"

Ruggeri: "Total. No tengas dudas. ¿A ustedes los periodistas quiénes los gobiernan? Están ustedes. A nosotros los futbolistas nos ponen a los costados. En el medio no nos ponen".