La sorprendente respuesta de Del Piero cuando le dieron a elegir entre Boca y River.

Boca Juniors y River Plate están atravesando sus últimas horas previas a su presentación en el Mundial de Clubes 2025: el 'Xeneize' enfrentará este lunes a partir de las 19 horas al Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, mientras que el 'Millonario' hará lo propio este martes a las 16 contra Urawa Red Diamonds. La participación de los dos clubes más reconocidos del fútbol argentino movilizó a miles de fanáticos y es objeto de análisis de numerosos periodistas y exfutbolistas que trabajan en medios de distintas partes del mundo. Uno de ellos es Alessandro Del Piero, quien dejó una ingeniosa respuesta cuando le dieron a elegir entre ambos equipos.

Ante la consulta de Sofía Martínez, la leyenda italiana sorprendió al preferir a San Lorenzo por sobre los cuadros de Núñez y La Boca. "Me pone en dificultad. Yo he ganado ante River en la Copa Intercontinental (en el año 1996), pero no sé. Tengo también muchos amigos que jugaron en River, como Trezeguet, y también en Boca, como De Rossi", comentó. Sin embargo, su elección final fue el conjunto azulgrana y el momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

Alerta máxima: Cavani, "entre algodones"

La situación del delantero uruguayo era un secreto a voces, pero carecía de una confirmación oficial contundente. Desde la dolorosa eliminación de Boca en el torneo local a manos de Independiente, Edinson Cavani no ha podido volver al 100%. Esa imagen del "Matador" trabajando de manera diferenciada, recluido en el gimnasio mientras el resto del plantel preparaba la táctica en el campo de juego en Estados Unidos, era un presagio que nadie quería aceptar.

Ahora, las palabras de Riquelme no dejan lugar a dudas. El goleador charrúa está formalmente descartado para el trascendental partido de debut en el Mundial de Clubes frente al Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Lo que comenzó como un rumor es hoy una certeza que obliga al cuerpo técnico a recalcular por completo la estrategia para el encuentro más importante del semestre. La ausencia del principal referente de área es un golpe durísimo a las aspiraciones del equipo en la previa de un torneo que no da margen para el error.

A qué hora juega Boca contra Benfica en el Mundial de Clubes

El esperado debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes contra el Benfica de Portugal ya tiene todo definido. El partido se jugará este lunes 16 de junio desde las 19 (hora de Argentina). El partido será el segundo de la primera fecha del Grupo C, que también integran Bayern Munich de Alemania y Auckland City de Nueva Zelanda.

En la jornada del domingo, el elenco bávaro aplastó por 10 a 0 al conjunto neozelandés, único equipo amateur de la competencia. De esa forma se posiciona primero con 3 puntos y convierte al duelo entre argentinos y portugueses en un encuentro clave para las aspiraciones de clasificar a los octavos de final, ya que se descuenta que ambos derrotarán a Auckland y tendrán un partido difícil contra los alemanes.

El fixture de River en el Mundial de Clubes