La indignación del Cholo Simeone tras el gol anulado a Julián Álvarez

Diego 'Cholo' Simeone explotó contra el árbitro del duelo entre Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes 2025.

El Atlético de Madrid sufrió un durísimo golpe en su presentación en el Mundial de Clubes 2025: por la primera fecha del Grupo B, cayó goleado por 4 a 0 frente al Paris Saint-Germain. El conjunto español se fue al entretiempo dos tantos abajo en el marcador, y si bien reaccionó en el arranque del complemento no pudo revertir el resultado. En una de las ocasiones más claras que tuvieron, Julián Álvarez quedó mano a mano frente a Gianluigi Donnarumma y descontó con un gran remate cruzado, aunque el VAR anuló la conversión por una falta de Koke en el comienzo de la jugada.

Si bien la infracción del futbolista del 'Colchonero' fue clara, la decisión del rumano István Kovács no cayó bien ni dentro ni fuera de la cancha. Uno de los protagonistas más indignados por lo sucedido fue el entrenador Diego Simeone, quien aplaudió con ambos brazos levantados al árbitro del encuentro. En simultáneo, la transmisión mostró a su hijo Giuliano incrédulo con la sanción que evitó el 2 a 1 parcial a los 59 minutos convertido por el delantero de la Selección Argentina.

"Me aburre hablar siempre de temas reiterativos. Parecemos siempre víctimas y no me siento víctima de nada, jugamos contra un gran equipo que jugó mejor que nosotros. Los detalles son evidentes", expresó el 'Cholo' en una entrevista post-partido. El próximo jueves a partir de las 19 horas en Argentina, sus dirigidos enfrentarán a Seattle Sounders para seguir con vida en el certamen.

Video: por qué le anularon un gol a Julián Álvarez ante Paris Saint-Germain

El duro golpe que recibió el Atlético de Madrid en su debut en el Mundial de Clubes 2025

Los goles para el elenco francés los convirtieron el mediocampista español Fabián Ruíz, a los 19 minutos, y Vitinha, a los 46, ambos en el primer tiempo, mientras que Senny Mayulu y Kang-In Lee hicieron lo propio a los 87 y 90 + 5' minutos, respectivamente. Además, Clément Lenglet se fue expulsado a los 33 minutos de la segunda etapa, dejando al elenco español con un futbolista menos.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Luis Enrique, que viene de salir campeón de la Champions League luego de golear al Inter de Milán por 5 a 0, comenzó con el pie derecho su andadura en el torneo y se establece como uno de los favoritos del torneo.

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

El 'Colchonero' enfrentará el próximo jueves 19 de junio a partir de las 19 horas en Argentina a Seattle Sounders por la segunda fecha del Grupo B. El partido se podrá ver de forma gratuita en la aplicación de DAZN y también estará disponible en Telefé y Disney+ Premium.

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al-Ahly (Egipto)

Inter Miami (Estados Unidos)

Grupo B

PSG (Francia)

Atlético de Madrid (España)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo C

Bayern Múnich (Alemania)

Auckland City (Nueva Zelanda)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Esperance (Túnez)

Chelsea (Inglaterra)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japón)

Monterrey (México)

Inter (Italia)

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemania)

Ulsan Hyundai (Corea del Sur)

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad (Marruecos)

Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos)

Juventus (Italia)

Grupo H