Tremenda patada en Inglaterra vs. Uruguay: Araújo lesionó a Foden y lo sacó de la cancha

El fuerte planchazo de Ronald Araújo a Phill Foden, en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay por fecha FIFA.

En el encuentro entre Inglaterra y Uruguay, por la fecha FIFA, se dio una acción que encendió la alarma en los europeos a falta de dos meses para el Mundial 2026. Phill Foden, figura del Manchester City y de los ingleses, debió salir de la cancha lesionado luego de una fuerte patada de Ronald Araújo, que no fue expulsado por el árbitro.

Cuando se disputaban 50 minutos del encuentro en Wembley, una jugada sembró el miedo en Inglaterra. Foden trasladó la pelota en la mitad de la cancha y, luego de que el controlar se le fuera más largo de lo buscado, Araújo le metió un planchazo en el pie izquierdo que lo obligó inmediatamente a abandonar la cancha y ser sustituido por Thomas Tuchel, DT de Inglaterra.

A pesar del duro impacto, el juez del partido decidió no expulsar al jugador del Barcelona que, segundos depsués de la infracción, se acercó a Foden para ver cómo estaba. Después de haber sido atendido por el cuerpo médico inglés, el zurdo fue sacado de la cancha y será evaluado para ver si tiene una lesión.

Cómo llegan Inglaterra y Uruguay al amistoso internacional en Wembley

El dueño de casa llega a este encuentro con la intención de seguir consolidando una base que ya mostró buenos rendimientos con el paso de los partidos en los últimos tiempos, pero que no se ve reflejado en títulos. Por su parte, los del "Loco" pretenden arribar al Mundial 2026 como candidatos teniendo en cuenta que afrontarán un grupo complicado compartido con España y necesitan rodaje internacional de categoría. A su vez, ambos seleccionados tienen un amistoso más programado de cara al torneo contra Japón y Argelia, respectivamente.

En cuanto a las Eliminatorias para la Copa del Mundo, Inglaterra terminó invicta con un total de 24 puntos producto de ocho victorias al hilo en la zona que compartió con Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Su puntaje le alcanzó para clasificar directamente y Uruguay la tuvo más complicada. Los de Bielsa quedaron en el cuarto puesto detrás de Argentina, Brasil y Colombia con 28 unidades tras siete triunfos, siete empates y cuatro caídas.

Los grupos de Inglaterra y Uruguay en el Mundial 2026

Grupo H: Cabo Verde, Arabia Saudita, España y Uruguay .

. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Cómo está el historial entre Inglaterra y Uruguay antes del amistoso previo al Mundial 2026

A lo largo de la historia, la "Celeste" y los ingleses se midieron en 11 oportunidades entre amistosos y cruces en la Copa del Mundo. El último de ellos fue en Brasil 2014 cuando los uruguayos ganaron por 2 a 1 en fase de grupos en un encuentro determinante para seguir avanzando en el certamen y complicar a su rival con la clasificación a octavos de final que luego no consiguió. De hecho, el historial favorece a Uruguay ya que ganó cinco, perdió tres y empató los tres restantes.

En cuanto a Mundiales, sólo se enfrentaron tres veces e Inglaterra nunca le pudo ganar -dos derrotas y un empate en 1966-. Ahora se volverán a ver las caras después de 12 años, pero en el marco de un duelo amistoso que promete teniendo en cuenta lo que será la participación de ambos en Estados Unidos, Canadá y México 2026.