Repechaje Mundial 2026: quiénes participan, fecha y cuándo se juegan los partidos

La Copa del Mundo de la FIFA.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. Una edición que tendrá varias partticularidades, ya que será la primera que contará con 48 equipos y también tendrá tres países anfitriones, algo que nunca había ocurrido desde la creación de la Copa del Mundo en 1930. Esto llevó a una serie de cambios obligados en la forma de clasificar a la cita mundialista, por el hecho de que se agregaron 16 cupos más (hasta 2022 clasificaban 32 selecciones).

Esto se pudo notar en las Eliminatorias Sudamericanas, que es la que más cupos otorga si se toma proporción de equipos (hay 10 selecciones en la confederación, de las cuales entran 6 de forma directa al Mundial). Antes ingresaban de forma directa solo cuatro combinados nacionales y el quinto mejor ubicado en la tabla de posiciones jugaba un repechaje contra un equipo de Oceanía la mayoría de las veces, de Asia o Concacaf. Esta vez, el puesto de repechaje fue brindado al séptimo de la Eliminatoria de Conmebol, que fue Bolivia.

Cómo se juega el Repechaje Mundial 2026

El Mundial 2026 define sus 48 clasificados al mayor evento futbolístico del planeta, para la cual se jugará el Repechaje para entrar al torneo que será absolutamente inédito, con una competenciade seis equipos provenientes de diferentes confederaciones, entre los que se encuentra Bolivia, en representación de Conmebol. Se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA. Solo las dos selecciones ganadoras de las llaves finales llegarán a la Copa del Mundo.

Quiénes participan del Repechaje Mundial 2026

La celebración de Bolivia tras alcanzar el Repechaje.

Conmebol: Bolivia , que se quedó con el séptimo puesto de la eliminatoria.

, que se quedó con el séptimo puesto de la eliminatoria. Concacaf: Mejores dos segundos de la tercera ronda de la eliminatoria (son dos cupos por ser la organizadora del torneo).

Mejores dos segundos de la tercera ronda de la eliminatoria (son dos cupos por ser la organizadora del torneo). AFC (Asia): Vencedor en la serie de la quinta ronda de la eliminatoria.

Vencedor en la serie de la quinta ronda de la eliminatoria. CAF (África): Ganador de la final de la segunda ronda de la eliminatoria.

Ganador de la final de la segunda ronda de la eliminatoria. OFC (Oceanía): Nueva Caledonia, que perdió la final con Nueva Zelanda, ya clasificada al mundial.

Cuándo y dónde se juegan los partidos del Repechaje