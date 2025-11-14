Las selecciones que jugarán el Mundial 2026 y las que todavía pueden clasificar

Este viernes 14 de noviembre puede otorgar otros dos equipos clasificados al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Hasta el momento hay 29 seleccionados que ya se ganaron su lugar en el torneo, pero pueden sumarse otros dos a los que la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 eliminó en dicho torneo de la mano de Lionel Scaloni. Australia y Francia ya sacaron boleto, por lo que ahora lo buscarán tanto Países Bajos como Croacia.

Los neerlandeses se verán las caras en condición de visitante con Polonia desde las 16.45 mientras que el elenco helvético hará lo propio como local contra Islas Feroe. Si ambos consiguen los tres puntos serán inalcanzables para sus perseguidores y se meterán directamente a la fase de grupos del torneo más importante a nivel internacional. Además, entre el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 pueden sumarse otros combinados de acuerdo a los resultados que se den.

Por qué Países Bajos y Croacia pueden clasificarse al Mundial 2026 este viernes 14 de noviembre

El seleccionado neerlandés acumula un total de 16 puntos en el Grupo G y detrás están justamente los polacos con 13. De esta manera, quedará un sólo compromiso por delante para ambos, pero si Países Bajos gana se quedará con el primer puesto pase lo que pase en la última. Por otro lado, Croacia acumula 16 unidades con un partido menos que República Checa (13). Por lo tanto, si los helvéticos se imponen contra Islas Feroe también conseguirán la clasificación a falta de una jornada.

Países Bajos está a un paso de volver a jugar un Mundial

Qué selecciones europeas pueden clasificar directamente al Mundial 2026 este fin de semana de noviembre

Grupo A : Alemania (9), Eslovaquia (9) e Irlanda del Norte (6), con dos fechas por delante. Luxemburgo eliminado, pero con chances de meterse en los playoffs.

: Alemania (9), Eslovaquia (9) e Irlanda del Norte (6), con dos fechas por delante. Luxemburgo eliminado, pero con chances de meterse en los playoffs. Grupo B : Suiza (10), Kosovo (7) con dos fechas por delante. Eslovenia y Suecia con chances matemáticas de meterse en los playoffs.

: Suiza (10), Kosovo (7) con dos fechas por delante. Eslovenia y Suecia con chances matemáticas de meterse en los playoffs. Grupo C : Dinamarca (10) y Escocia (10). Grecia y Bielorrusia eliminados.

: Dinamarca (10) y Escocia (10). Grecia y Bielorrusia eliminados. Grupo D : Francia clasificado; Islandia y Ucrania van por un lugar en los playoffs; Azerbaiyán eliminado.

: Francia clasificado; Islandia y Ucrania van por un lugar en los playoffs; Azerbaiyán eliminado. Grupo E : España (12), Turquía (9); Georgia (3) con chances de meterse en los playoffs y Bulgaria eliminado.

: España (12), Turquía (9); Georgia (3) con chances de meterse en los playoffs y Bulgaria eliminado. Grupo F : Portugal (10), Hungría (8) e Irlanda (7); Armenia eliminado.

: Portugal (10), Hungría (8) e Irlanda (7); Armenia eliminado. Grupo G : Países Bajos (16) y Polonia (13) con dos fechas por delante; Finlandia, Lituania y Malta eliminados.

: Países Bajos (16) y Polonia (13) con dos fechas por delante; Finlandia, Lituania y Malta eliminados. Grupo H : Austria (15), Bosnia (13) y Rumania (10) con dos fechas por delante; Chipre (8) con chances de meterse en los playoffs y San Marino eliminado.

: Austria (15), Bosnia (13) y Rumania (10) con dos fechas por delante; Chipre (8) con chances de meterse en los playoffs y San Marino eliminado. Grupo I : Noruega (21) e Italia (18); Israel, Estonia y Moldavia eliminados.

: Noruega (21) e Italia (18); Israel, Estonia y Moldavia eliminados. Grupo J : Bélgica (14), Macedonia del Norte (13) y Gales (10); Kazajstán y Liechstein eliminados.

: Bélgica (14), Macedonia del Norte (13) y Gales (10); Kazajstán y Liechstein eliminados. Grupo K : Inglaterra clasificado; Albania a los playoffs; Serbia, Letonia y Andorra eliminados.

: Inglaterra clasificado; Albania a los playoffs; Serbia, Letonia y Andorra eliminados. Grupo L: Croacia (16) y República Checa (13). Islas Feroe (12) con chances de clasificar a los playoffs; Montenegro y Gibraltar eliminados.

Qué selecciones de la Concacaf pueden clasificar directamente al Mundial 2026 el martes 17 de noviembre

Grupo A: Surinam (9 puntos y +5) o Panamá (9 puntos y +2 de diferencia de gol). Uno irá directo al Mundial y el otro al Repechaje Intercontinental en caso de quedar como uno de los dos mejores segundos. Guatemala y El Salvador eliminados.

Grupo B: Curazao (11) y Jamaica (10), se enfrentan en la última fecha. El ganador irá al Mundial, el perderor al Repechaje Intercontinental en caso de quedar como uno de los dos mejores segundos. Si empatan se mantendrán las posiciones ya que tanto Trinidad y Tobago como Bermuda no podrán alcazarlos.

Grupo C: Honduras (8 y +3), Haití (8 y +1) y Costa Rica (6), los tres con chances de quedar primeros, mientras que el segundo tendrá que ser uno de los dos mejores para ir al Repechaje Intercontinental; Nicaragua eliminado.

Cuáles son los 29 clasificados al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF). Argelia (CAF). Ghana (CAF). Cabo Verde (CAF). Sudáfrica (CAF). Qatar (AFC). Inglaterra (UEFA). Arabia Saudita (AFC). Costa de Marfil (CAF). Senegal (CAF). Francia (UEFA).

A qué hora juegan Polonia vs. Países Bajos y Croacia vs. Islas Feroe por las eliminatorias UEFA

Ambos cruces tendrán lugar este viernes 14 de noviembre desde las 16.45. En caso de que los neerlandeses y el conjunto helvético ganen sus respectivos compromisos se meterán directamente en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Esto se debe a que tanto los polacos en el Grupo G como República Checa en el L no podrán alcanzarlos. El resto de los clasificados se definirán entre sábado 15, domingo 16 y lunes 17, mientras que también se sabrá quiénes afrontarán los playoffs para los que saldrán los 12 segundos más los 4 que ganarán su lugar por medio de la Nations League. De este Repechaje europeo saldrán otros cuatro seleccionados.