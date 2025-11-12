Sorpresa en la FIFA por la feroz carta de un sindicalista de Argentina por el próximo mundial

A menos de un año del arranque del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, el presidente de la FIFPRO, Sergio Marchi emitió un duro comunicado contra la FIFA que había prometido mejorar las condiciones para el torneo junto con el calendario, pero eso no está ocurriendo. El argentino fue muy duro contra las condiciones en las que se va a jugar el torneo. "En lugar de abrir espacios de participación a todos los sectores que componen la industria del fútbol, elige discriminar y excluir", sostiene el comunicado.

En ese mismo sentido, desde FIFPRO confirmaron que "el 2025 termina y, lamentablemente, el fútbol mundial sigue mostrando los mismos males que advertimos hace años. Hemos escuchado promesas, discursos y anuncios por parte de la FIFA que parecían señalar el comienzo de una nueva etapa". El comunicado es muy duro con Infantino y, en este punto, hacen hincapié principalmente al calendario.

En este sentido, Sergio Marchi escribió: "Fueron solo eso, palabras vacías, anuncios sin contenido. Nada cambió. Las mismas injusticias, los mismos abusos, la misma falta de respeto hacia los/las futbolistas, los/las verdaderos/as protagonistas de este juego". El principal enojo, en este caso pasa por los partidos y las temporadas interminables.

"Seguimos viendo temporadas interminables, con partidos cada tres o menos días, viajes extenuantes y sin pausas de recuperación. Los/las futbolistas son tratados/as como recursos inagotables, no como personas. Los/las que juegan demasiado arriesgan su integridad física y mental los/las que juegan poco siguen sin oportunidades reales, sin políticas que garanticen su desarrollo", continua Marchi, que hizo foco en el aumento de partidos en el calendario futbolístico.