Después de muchos años, Bolivia alcanzó una histórico logro para su fútbol. El conjunto boliviano le ganó en el Alto a Brasil y, de esta manera, mantiene viva su chance de ir al Mundial 2026. El conjunto verde venció 1-0 a Brasil y clasificó al repechaje para tratar de llegar a la Copa del Mundo que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Bolivia, con este resultado, eliminó a Venezuela que se quedó afuera del repechaje después de haber tenido una gran Eliminatoria. Sin embargo, en la última fecha perdió 6-3 ante Colombia y, de esta manera, quedó sin chances matemáticas de clasificar al repechaje. En el caso del partido entre Brasil y Bolivia, el conjunto boliviano le ganó 1-0 con gol de penal de Miguel Terceros.

La Canarinha llegò a este partido con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación al Mundial 2026 con dos fechas de antelación, manteniendo así su récord histórico de participar en todas las ediciones de la Copa del Mundo. El equipo de Carlo Ancelotti viene de una convincente victoria por 3-0 ante Chile en el Maracaná, con goles de Estevao Willian, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, resultado que consolidó su segundo lugar en la tabla de posiciones con 28 puntos.

El técnico italiano, quien asumió el cargo en mayo de 2025 tras su exitoso paso por el Real Madrid, ha logrado dar estabilidad defensiva a Brasil en sus primeros partidos al mando. Bajo su dirección, la selección acumula tres partidos consecutivos sin recibir goles, una mejora significativa considerando que en sus primeros 14 encuentros de las eliminatorias solo había mantenido la valla invicta en tres ocasiones.

Para este último compromiso, Ancelotti decidió no convocar a Vinícius Júnior y Rodrygo, aprovechando su conocimiento de ambos jugadores por su paso por el Real Madrid y optando por evaluar otras alternativas de cara al Mundial. También quedaron fuera Neymar por problemas físicos y Éder Militão como precaución tras su reciente vuelta de una lesión, mientras que Casemiro cumplirá suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.