Confirmados: los árbitros argentinos que van al Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y este jueves 9 de abril se conocieron quiénes serán los tres árbitros argentinos que viajarán para decir presente en dicha competencia. A su vez, también se conocieron los jueces de línea que compartirán terna con ellos y el encargado del VAR que tampoco se perderá el certamen.
Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los colegiados de campo con partidos a definir; mientras que Hernán Mastrángelo trabajará en el VAR. Por otro lado, los líneas son Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro, según aseguró el periodista Germán García Grova.
Fase de grupos del mundial: Dónde ver cada partido en Argentina
|Día
|Hora (ARG)
|Partido
|Canal (en Argentina)
|JUN 11
|4:00 PM
|México vs. Sudáfrica
|DSports / Telefe
|JUN 11
|11:00 PM
|Corea del Sur vs. Chequia
|DSports
|JUN 12
|4:00 PM
|Canadá vs. Bosnia y Herz.
|DSports
|JUN 12
|10:00 PM
|Estados Unidos vs. Paraguay
|DSports / Telefe
|JUN 13
|4:00 PM
|Catar vs. Suiza
|DSports
|JUN 13
|7:00 PM
|Brasil vs. Marruecos
|DSports / Telefe
|JUN 13
|10:00 PM
|Haití vs. Escocia
|DSports
|JUN 14
|1:00 AM
|Australia vs. Turquía
|DSports
|JUN 14
|2:00 PM
|Alemania vs. Curazao
|DSports
|JUN 14
|5:00 PM
|Países Bajos vs. Japón
|DSports / Telefe
|JUN 14
|8:00 PM
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|DSports / Telefe
|JUN 14
|11:00 PM
|Suecia vs. Túnez
|DSports
|JUN 15
|1:00 PM
|España vs. Cabo Verde
|DSports
|JUN 15
|4:00 PM
|Bélgica vs. Egipto
|DSports
|JUN 15
|7:00 PM
|Arabia Saudí vs. Uruguay
|DSports / Telefe
|JUN 15
|9:00 PM
|RI de Irán vs. Nueva Zelanda
|DSports
|JUN 16
|4:00 PM
|Francia vs. Senegal
|DSports
|JUN 16
|7:00 PM
|Irak vs. Noruega
|DSports
|JUN 16
|10:00 PM
|Argentina vs. Argelia
|DSports / Telefe / TVP
|JUN 17
|1:00 AM
|Austria vs. Jordania
|DSports
|JUN 17
|2:00 PM
|Portugal vs. RD Congo
|DSports
|JUN 17
|5:00 PM
|Inglaterra vs. Croacia
|DSports / Telefe
|JUN 17
|8:00 PM
|Ghana vs. Panamá
|DSports
|JUN 17
|11:00 PM
|Uzbekistán vs. Colombia
|DSports
|JUN 18
|1:00 PM
|Chequia vs. Sudáfrica
|DSports
|JUN 18
|4:00 PM
|Suiza vs. Bosnia y Herz.
|DSports / Telefe
|JUN 18
|7:00 PM
|Canadá vs. Catar
|DSports
|JUN 18
|10:00 PM
|México vs. Corea del Sur
|DSports
|JUN 19
|4:00 PM
|Estados Unidos vs. Australia
|DSports
|JUN 19
|7:00 PM
|Escocia vs. Marruecos
|DSports / Telefe
|JUN 19
|10:00 PM
|Brasil vs. Haití
|DSports
|JUN 20
|1:00 AM
|Turquía vs. Paraguay
|DSports
|JUN 20
|2:00 PM
|Países Bajos vs. Suecia
|DSports
|JUN 20
|5:00 PM
|Alemania vs. Costa de Marfil
|DSports / Telefe
|JUN 20
|9:00 PM
|Ecuador vs. Curazao
|DSports
|JUN 21
|1:00 AM
|Túnez vs. Japón
|DSports
|JUN 21
|1:00 PM
|España vs. Arabia Saudí
|DSports / Telefe
|JUN 21
|4:00 PM
|Bélgica vs. RI de Irán
|DSports
|JUN 21
|7:00 PM
|Uruguay vs. Cabo Verde
|DSports / Telefe
|JUN 21
|10:00 PM
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|DSports
|JUN 22
|2:00 PM
|Argentina vs. Austria
|DSports / Telefe / TVP
|JUN 22
|6:00 PM
|Francia vs. Irak
|DSports / Telefe
|JUN 22
|9:00 PM
|Noruega vs. Senegal
|DSports
|JUN 23
|12:00 AM
|Jordania vs. Argelia
|DSports
|JUN 23
|2:00 PM
|Portugal vs. Uzbekistán
|DSports / Telefe
|JUN 23
|5:00 PM
|Inglaterra vs. Ghana
|DSports / Telefe
|JUN 23
|8:00 PM
|Panamá vs. Croacia
|DSports
|JUN 23
|11:00 PM
|Colombia vs. RD Congo
|DSports
|JUN 24
|4:00 PM
|Suiza vs. Canadá
|DSports
|JUN 24
|4:00 PM
|Bosnia y Herz. vs. Catar
|DSports
|JUN 24
|7:00 PM
|Escocia vs. Brasil
|DSports / Telefe
|JUN 24
|7:00 PM
|Marruecos vs. Haití
|DSports
|JUN 24
|10:00 PM
|Chequia vs. México
|DSports
|JUN 24
|10:00 PM
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|DSports
|JUN 25
|5:00 PM
|Ecuador vs. Alemania
|DSports / Telefe
|JUN 25
|5:00 PM
|Curazao vs. Costa de Marfil
|DSports
|JUN 25
|8:00 PM
|Túnez vs. Países Bajos
|DSports / Telefe
|JUN 25
|8:00 PM
|Japón vs. Suecia
|DSports
|JUN 26
|1:00 AM
|Turquía vs. Estados Unidos
|DSports / Telefe
|JUN 26
|1:00 AM
|Paraguay vs. Australia
|DSports
|JUN 26
|4:00 PM
|Noruega vs. Francia
|DSports / Telefe
|JUN 26
|4:00 PM
|Senegal vs. Irak
|DSports
|JUN 26
|9:00 PM
|Uruguay vs. España
|DSports / Telefe
|JUN 26
|9:00 PM
|Cabo Verde vs. Arabia Saudí
|DSports
|JUN 27
|12:00 AM
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|DSports
|JUN 27
|12:00 AM
|Egipto vs. RI de Irán
|DSports
|JUN 27
|6:00 PM
|Panamá vs. Inglaterra
|DSports
|JUN 27
|6:00 PM
|Croacia vs. Ghana
|DSports
|JUN 27
|8:30 PM
|Colombia vs. Portugal
|DSports
|JUN 27
|8:30 PM
|RD Congo vs. Uzbekistán
|DSports
|JUN 28
|1:00 AM
|Jordania vs. Argentina
|DSports / Telefe / TVP
|JUN 28
|1:00 AM
|Argelia vs. Austria
|DSports
Los árbitros argentinos confirmados para el Mundial 2026
Así quedaron los grupos para el Mundial 2026
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
Fecha de inicio y duración del Mundial 2026
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.