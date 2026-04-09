Confirmados: los árbitros argentinos que van al Mundial 2026

Este jueves 9 de abril quedaron confirmados los árbitros argentinos que estarán en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Quiénes son.

09 de abril, 2026 | 10.32

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y este jueves 9 de abril se conocieron quiénes serán los tres árbitros argentinos que viajarán para decir presente en dicha competencia. A su vez, también se conocieron los jueces de línea que compartirán terna con ellos y el encargado del VAR que tampoco se perderá el certamen.

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los colegiados de campo con partidos a definir; mientras que Hernán Mastrángelo trabajará en el VAR. Por otro lado, los líneas son Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro, según aseguró el periodista Germán García Grova.

Fase de grupos del mundial: Dónde ver cada partido en Argentina

Día Hora (ARG) Partido Canal (en Argentina)
JUN 11 4:00 PM México vs. Sudáfrica DSports / Telefe
JUN 11 11:00 PM Corea del Sur vs. Chequia DSports
JUN 12 4:00 PM Canadá vs. Bosnia y Herz. DSports
JUN 12 10:00 PM Estados Unidos vs. Paraguay DSports / Telefe
JUN 13 4:00 PM Catar vs. Suiza DSports
JUN 13 7:00 PM Brasil vs. Marruecos DSports / Telefe
JUN 13 10:00 PM Haití vs. Escocia DSports
JUN 14 1:00 AM Australia vs. Turquía DSports
JUN 14 2:00 PM Alemania vs. Curazao DSports
JUN 14 5:00 PM Países Bajos vs. Japón DSports / Telefe
JUN 14 8:00 PM Costa de Marfil vs. Ecuador DSports / Telefe
JUN 14 11:00 PM Suecia vs. Túnez DSports
JUN 15 1:00 PM España vs. Cabo Verde DSports
JUN 15 4:00 PM Bélgica vs. Egipto DSports
JUN 15 7:00 PM Arabia Saudí vs. Uruguay DSports / Telefe
JUN 15 9:00 PM RI de Irán vs. Nueva Zelanda DSports
JUN 16 4:00 PM Francia vs. Senegal DSports
JUN 16 7:00 PM Irak vs. Noruega DSports
JUN 16 10:00 PM Argentina vs. Argelia DSports / Telefe / TVP
JUN 17 1:00 AM Austria vs. Jordania DSports
JUN 17 2:00 PM Portugal vs. RD Congo DSports
JUN 17 5:00 PM Inglaterra vs. Croacia DSports / Telefe
JUN 17 8:00 PM Ghana vs. Panamá DSports
JUN 17 11:00 PM Uzbekistán vs. Colombia DSports
JUN 18 1:00 PM Chequia vs. Sudáfrica DSports
JUN 18 4:00 PM Suiza vs. Bosnia y Herz. DSports / Telefe
JUN 18 7:00 PM Canadá vs. Catar DSports
JUN 18 10:00 PM México vs. Corea del Sur DSports
JUN 19 4:00 PM Estados Unidos vs. Australia DSports
JUN 19 7:00 PM Escocia vs. Marruecos DSports / Telefe
JUN 19 10:00 PM Brasil vs. Haití DSports
JUN 20 1:00 AM Turquía vs. Paraguay DSports
JUN 20 2:00 PM Países Bajos vs. Suecia DSports
JUN 20 5:00 PM Alemania vs. Costa de Marfil DSports / Telefe
JUN 20 9:00 PM Ecuador vs. Curazao DSports
JUN 21 1:00 AM Túnez vs. Japón DSports
JUN 21 1:00 PM España vs. Arabia Saudí DSports / Telefe
JUN 21 4:00 PM Bélgica vs. RI de Irán DSports
JUN 21 7:00 PM Uruguay vs. Cabo Verde DSports / Telefe
JUN 21 10:00 PM Nueva Zelanda vs. Egipto DSports
JUN 22 2:00 PM Argentina vs. Austria DSports / Telefe / TVP
JUN 22 6:00 PM Francia vs. Irak DSports / Telefe
JUN 22 9:00 PM Noruega vs. Senegal DSports
JUN 23 12:00 AM Jordania vs. Argelia DSports
JUN 23 2:00 PM Portugal vs. Uzbekistán DSports / Telefe
JUN 23 5:00 PM Inglaterra vs. Ghana DSports / Telefe
JUN 23 8:00 PM Panamá vs. Croacia DSports
JUN 23 11:00 PM Colombia vs. RD Congo DSports
JUN 24 4:00 PM Suiza vs. Canadá DSports
JUN 24 4:00 PM Bosnia y Herz. vs. Catar DSports
JUN 24 7:00 PM Escocia vs. Brasil DSports / Telefe
JUN 24 7:00 PM Marruecos vs. Haití DSports
JUN 24 10:00 PM Chequia vs. México DSports
JUN 24 10:00 PM Sudáfrica vs. Corea del Sur DSports
JUN 25 5:00 PM Ecuador vs. Alemania DSports / Telefe
JUN 25 5:00 PM Curazao vs. Costa de Marfil DSports
JUN 25 8:00 PM Túnez vs. Países Bajos DSports / Telefe
JUN 25 8:00 PM Japón vs. Suecia DSports
JUN 26 1:00 AM Turquía vs. Estados Unidos DSports / Telefe
JUN 26 1:00 AM Paraguay vs. Australia DSports
JUN 26 4:00 PM Noruega vs. Francia DSports / Telefe
JUN 26 4:00 PM Senegal vs. Irak DSports
JUN 26 9:00 PM Uruguay vs. España DSports / Telefe
JUN 26 9:00 PM Cabo Verde vs. Arabia Saudí DSports
JUN 27 12:00 AM Nueva Zelanda vs. Bélgica DSports
JUN 27 12:00 AM Egipto vs. RI de Irán DSports
JUN 27 6:00 PM Panamá vs. Inglaterra DSports
JUN 27 6:00 PM Croacia vs. Ghana DSports
JUN 27 8:30 PM Colombia vs. Portugal DSports
JUN 27 8:30 PM RD Congo vs. Uzbekistán DSports
JUN 28 1:00 AM Jordania vs. Argentina DSports / Telefe / TVP
JUN 28 1:00 AM Argelia vs. Austria DSports

Los árbitros argentinos confirmados para el Mundial 2026

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y Suecia.
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Congo.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Fecha de inicio y duración del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.

