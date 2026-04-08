Escándalo con la FIFA por cambios en la venta de entradas para el Mundial: denuncian una estafa masiva

Escándalo con la FIFA para la venta de entradas para el Mundial 2026.

Un nuevo escándalo rodea a la FIFA a menos de tres meses para el comienzo del Mundial 2026: numerosos fanáticos denunciaron que compraron entradas para asistir a partidos de la competencia que no se corresponden con la ubicación real de los asientos. El organismo había publicado meses atrás mapas de los estadios con zonas codificadas por colores, pero durante el proceso de venta de los tickets cambiaron las ilustraciones, perjudicando de esta manera a compradores que recibieron localidades diferentes a las que creían haber adquirido.

El problema se reveló recién la semana pasada, cuando la FIFA convirtió las entradas en asientos específicos en secciones específicas y muchos aficionados recibieron ubicaciones desfavorables en las esquinas o detrás de los arcos. Algunos poseedores de entradas de Categoría 1 (la más cara y, en un principio, la que más cercana se encontraba al campo de juego) fueron asignados en secciones que, en un momento dado, estaban codificadas por colores como Categoría 2.

“Mucha gente se siente engañada, confundida o simplemente decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos”, declaró Jordan Likover, uno de los afectados, para The Athletic. Según su testimonio, había conseguido entradas de Categoría 1 en la tercera fase del sorteo de la FIFA, pero los asientos que le asignaron la semana pasada para dos encuentros en el estadio AT&T de Arlington, Texas estaban en secciones asignadas a la Categoría 2 en el momento de su compra. “No se pueden cambiar las reglas del juego después de que alguien haya jugado”, reclamó. “Por ejemplo, la gente pagó esperando sentarse en un lugar. Y luego, cuando les asignaron los asientos, resulta que habían cambiado”.

Andrew Swart, neoyorquino que pagó su entrada Categoría 1 en la página de reventa de la FIFA para el duelo entre Estados Unidos y Australia por la segunda fecha del Grupo D, manifestó que le asignaron un asiento en la parte superior de la sección 146. Él, al igual que otros que hablaron con The Athletic , calificó las ofertas de la FIFA de "engañosas": “Como mínimo, no hay coherencia alguna. Cuando se habla del precio de estas entradas, da la impresión de que hay una gran diferencia entre dónde te sientas y dónde no”.

Kiara Gilmore, otra fanática que en febrero compró entradas de Categoría 1 para un partido en Arlington pero recibió asientos en una sección asignada en ese momento a la Categoría 2 también expresó su descontento: "Es frustrante cuando crees que estás pagando por una cosa y recibes otra, y luego te cambian el mapa".

La respuesta de la FIFA ante la polémica por la venta de entradas

La FIFA, en respuesta por correo electrónico, declaró que sus "mapas de categorías indicativos" tenían como objetivo "ayudar a los aficionados a comprender dónde podrían estar ubicados sus asientos dentro del estadio. Estos mapas fueron diseñados para ofrecer una orientación, no la distribución exacta de los asientos, y reflejan la extensión general de cada categoría de entradas dentro del estadio".

Algunas de las modificaciones de las categorías que la FIFA realizó durante el proceso de venta de entradas.

Algunas de las modificaciones de las categorías que la FIFA realizó durante el proceso de venta de entradas.

La controversia, que ha llevado a algunos aficionados a presentar quejas o a considerar acciones legales, se debe en parte a la desafortunada combinación de la estrategia habitual de venta de entradas de la FIFA con su afán por capitalizar el mercado norteamericano . La FIFA, al igual que los organizadores de los Juegos Olímpicos y otros organismos de fútbol, ​​siempre ha vendido entradas por categoría. Los aficionados estadounidenses, en cambio, están acostumbrados a seleccionar y pagar por asientos específicos, lo que significa que saben exactamente lo que compran.

El descontento de los hinchas con la FIFA

La polémica sobre la asignación de asientos es el un nuevo motivo de frustración en un proceso de venta de entradas para el Mundial que ha generado descontento entre los hinchas del fútbol hacia la FIFA, sobre todo al tratarse del evento más importante con el que cuenta el deporte. “Uno siente que no puede confiar en ellos”, dijo Gilmore sobre el ente que preside Gianni Infantino. “El proceso cambia constantemente, los asientos cambian constantemente, los mapas cambian constantemente”.

Por su parte, Swart declaró: “La FIFA no goza de la simpatía de los aficionados. Partimos de la base de que están actuando de forma deshonesta o para maximizar sus beneficios. Me hubiera gustado, como mínimo, que hubiera transparencia: 'Bien, esto es lo que estás comprando y esto es lo que vas a recibir’. No debería ser motivo de controversia”.

“Se trata de expectativas”, comentó, por último, Likover. “Cuando compras un producto, esperas recibirlo una vez que lo hayas pagado. Que lo modifiquen ligeramente o que te den uno diferente es algo básico en el comercio. Esperas recibir lo que pagaste. Y en este caso, parece que no es así”.

Por dónde comprar las entradas para el Mundial 2026