FIFA rompe todo y anuncia 5 cambios en el reglamento para el Mundial 2026

La FIFA hizo oficiales los cinco cambios en el reglamento del fútbol que se implementarán a partir del Mundial 2026. La entidad madre de este deporte, presidida por Gianni Infantino, quiere agilizar el juego, evitar las demoras permanentes y sancionar de alguna manera a los equipos que no quieren jugar.
Los cinco cambios en el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026.
Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026
De esta manera, las modificaciones serán las siguientes:
- Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.
- Gestión de tiempo en los saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.
- Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.
- Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.
- Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al árbitro.
Los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia o Irlanda.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak.
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas de Argentina.
- Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.
- Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.