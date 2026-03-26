FIFA rompe todo y anuncia 5 cambios en el reglamento para el Mundial 2026

Oficial: la FIFA publicó los cambios en el reglamento del fútbol para el Mundial 2026 (foto: FIFA).

La FIFA hizo oficiales los cinco cambios en el reglamento del fútbol que se implementarán a partir del Mundial 2026. La entidad madre de este deporte, presidida por Gianni Infantino, quiere agilizar el juego, evitar las demoras permanentes y sancionar de alguna manera a los equipos que no quieren jugar.

Los cinco cambios en el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026.

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

De esta manera, las modificaciones serán las siguientes:

Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos. Gestión de tiempo en los saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.

se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión. Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta. Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos. Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al árbitro.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia o Irlanda.

México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia o Irlanda. Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia.

Canadá, Suiza, Qatar y repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia. Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Países Bajos, Japón, Tunez y repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak.

Francia, Senegal, Noruega y repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak. Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026