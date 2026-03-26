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FIFA rompe todo y anuncia 5 cambios en el reglamento para el Mundial 2026

La FIFA oficializó los cinco cambios en el reglamento del fútbol para el Mundial 2026 y hay sorpresas. Una por una, cuáles son las modificaciones que se implementarán por primera vez.

26 de marzo, 2026 | 12.24

La FIFA hizo oficiales los cinco cambios en el reglamento del fútbol que se implementarán a partir del Mundial 2026. La entidad madre de este deporte, presidida por Gianni Infantino, quiere agilizar el juego, evitar las demoras permanentes y sancionar de alguna manera a los equipos que no quieren jugar.

Los cinco cambios en el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026.

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026

De esta manera, las modificaciones serán las siguientes:

  • Sustituciones rápidas: el jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.
  • Gestión de tiempo en los saques: se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.
  • Atención médica fuera del campo: un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.
  • Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.
  • Capitán y árbitros: se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al árbitro.

MÁS INFO

Los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje entre Dinamarca, Chequia, Macedonia o Irlanda.
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez y repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak.
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

  1. Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas de Argentina.
  2. Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.
  3. Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.
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