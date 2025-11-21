Los Pumas, con todo ante Inglaterra: cinco cambios y dos regresos de peso

Los Pumas enfrentan a Inglaterra por el último Test Match del 2025 y Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios.

Los Pumas se despedirán del 2025 en un Test Match que promete ser una batalla con Inglaterra y Felipe Contepomi no se guarda nada. El coach del seleccionado argentino confirmó la formación con cinco cambios respecto al equipo que inició ante Escocia, entre los que se destacan los regresos de Marcos Kremer y Tomán Albornoz.

La vuelta a la titularidad del tercera línea será por Joaquín Oviedo y significa una gran noticia para el pack de forwards, ya que los ingleses suelen someter a los rivales a base de impacto y de varios especialistas en la pesca de rucks. Cabe recordar que Kremer no había jugado contra Escocia por decisión de Contepomi, que prefirió resguardar la condición física del entrerriano para también mostrar un gesto con Clermont, club en el que juega el "Vikingo".

Por el lado de Albornoz, el apertura retorna a los Pumas en lugar de Gerónimo Prciantelli. El tucumano disputó su último partido con el seleccionado el 27 de septiembre frente a Sudáfrica, en Durban por el Rugby Championship, cuando sufrió una lesión muscular que lo obligó a perderse los primeros encuentros de la ventana internacional de noviembre.

Otra de las modificaciones en la primera línea es el ingreso de Thomás Gallo por Mayco Vivas, de buen rendimiento durante la gira por Gran Bretaña. Los dos cambios restantes estarán entre los forwards: Bautista Delguy reemplazará al lesionado Mateo Carreras, mientras que Justo Piccardo, autor de un try clave ante Escocia, entrará como segundo centro por Santiago Chocobares, que ni siquiera irá al banco de suplentes.

La única sorpresa en el banco de suplentes es la de Pablo Matera, subcapitán y símbolo del plantel. Su ausencia en el XV titular, sin embargo, no es nueva, ya que Contepomi lo ha hecho durante este 2025 como parte de uan estrategia para que el formado en Alumni ingrese en los segundos tiempos y genere impacto con su presencia en la parte final.

La formación de Los Pumas vs. Inglaterra

Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rappetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano. Santiago Carreras

La formación de Inglaterra vs Los Pumas

La principal novedad será que "La Rosa" modificará toda la primera línea del pack de forwards ante Los Pumas, ya que ingresarán Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, mientras que Ben Spener ocupará el lugar de medio scrum titular, Alex Mitchell. Además, Elliot Daly ocupará la posición de Tom Roebuck en una de las puntas y Henry Slade se ubicará como primer centro en reemplazo de Ollie Lawrence.

1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.