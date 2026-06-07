Los 13 jugadores que Pablo Longoria va a “limpiar” de River con el aval de Coudet

Ya le comunicó a varios jugadores que deben buscarse un club porque en el Millonario no juega más.

El mercado de pases se encuentra en su punto más alto y los equipos están planificando lo que será el armado de sus planteles para la segunda parte de la temporada. En el caso de River, se desprende que Pablo Longoria es el encargado de hablar con los 13 jugadores que Eduardo "Chacho" Coudet considera que no tienen el nivel necesario para defender la camiseta. Una determinación que se encuentra respaldada por los dirigentes.

“He instruido al Director Deportivo, Pablo Longoria; hemos tenido varias conversaciones en las que analizamos todo. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores. Va a tener que ocurrir muy rápido. Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos y cumplir contratos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores”, expresó Stefano Di Carlo en charla con ESPN. Se estima que el Club paga 11 sueldos anuales por encima de los 2 millones de dólares.

Los 15 jugadores que se van de River tras el Mundial 2026

Franco Armani o Ezequiel Centurión: uno de los dos se marchará en este mercado de pases. Al Pulpo lo sondearon desde Atlético Nacional para que se sume en las próximas semanas. Aunque todavía no entregó una respuesta formal sobre lo que va a hacer con su carrera. Paulo Díaz: Cobra uno de los sueldos más elevados del plantel, no juega y Eduardo Coudet le notificó que no lo va a tener en cuenta para lo que resta del año. Lautaro Rivero: Van a escuchar ofertas y esperan venderlo por una cifra base de 10 millones de euros. Germán Pezzella: Otro que cobra un salario elevado, pero por ser de las inferiores le van a pedir que acepte una fuerte rebaja. Caso contrario, le entregará el pase en su poder para que pueda jugar en otro lugar. Fabricio Bustos: Le comunicaron a su representante que deberá buscarle una oferta de venta porque la intención de Eduardo Coudet es sumar un nuevo lateral derecho en el mercado de pases Giuliano Galoppo: Lo compraron en enero al San Pablo, pero se determinó que su nivel no es para River y le comunicaron que comience a buscarse club para agosto. Kevin Castaño: River sabe que no va a recuperar los 20 millones de dólares que pagó por su ficha. Esperan que haga un gran Mundial para venderlo por el máximo valor que sea posible. Matías Galarza: Regresa de su préstamo en el Atlanta United y ya le notificaron que no tendrá lugar en el plantel. La idea es venderlo para recuperar parte de los 4 millones de dólares que le pagaron a Talleres. Santiago Lencina: Solo restan detalles para que se vaya a Sporting Braga de Portugal en condición de préstamo. Maximiliano Meza: Le darán una chance en la pretemporada, pero si aparece una propuesta interesante de venta o préstamo, lo van a invitar a retirarse del plantel. Ian Subiabre: Hay una intención de venderlo por una cifra base de 10 millones de euros, pero no dispone de pasaporte comunitario para desembarcar en equipos de grandes ligas de Europa. Maximiliano Salas: Le comunicaron a su representante que le busque club y presente una oferta de venta. El Club sabe que no va a recuperar los 10 millones de euros que pagó al ejecutar su cláusula de rescisión en Racing. Kendry Páez: Se analiza la posibilidad de rescindir el préstamo con el Chelsea porque su rendimiento no termina de convencer a Eduardo Coudet.

Por otro lado, la lista puede que incluya la presencia de Facundo Colidio, pero esto depende bastante de las incorporaciones que se hagan en el mercado de pases. Porque si se registran las llegadas de Thiago Almada, Ángel Correa, Giovanni Simeone y Federico Viñas, River estará en condiciones de desprenderse del atacante y quedarse con los servicios de Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Mientras que la continuidad de Juan Fernando Quintero es todo un misterio. Lo primero a mencionar es que tiene contrato y que los directivos alertaron que, en caso de marcharse, pretenden recuperar los 2.5 millones de dólares que se colocó para obtener su ficha, que estaba en manos del DIM de Colombia. Su desempeño en el Mundial puede que defina qué tan acelerada llegará a ser su partida.