Norris espera que la penalización en la parrilla no le arruine el fin de semana en Bélgica

Gran Premio de Gran Bretaña

El vigente campeón del mundo de Fórmula Uno, Lando Norris, espera poder sacar algo positivo este fin de semana en ‌el Gran Premio de Bélgica, ‌pese a haber recibido una penalización de 10 puestos en la parrilla después de que McLaren cambió la unidad electrónica de potencia de su monoplaza.

"Espero que esto no suponga el final de mi fin de semana antes incluso de que haya empezado", dijo el británico a periodistas el jueves. "Sigo confiando en que podamos tener un buen fin de semana".

Norris salió desde ​la pole position ⁠en la carrera del año pasado en Spa-Francorchamps, que fue ganada por ‌su compañero de equipo Oscar Piastri, pero McLaren no ⁠ha estado a la altura esta temporada ⁠y ocupa la tercera posición en la clasificación general, por detrás de Mercedes y Ferrari.

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Los pilotos tienen permitido usar tres unidades de electrónica de potencia ⁠por temporada y este cambio supera el límite, lo que conlleva ​la penalización obligatoria.

McLaren explicó que la primera unidad ‌sufrió un fallo irreparable en China en ‌marzo, lo que impidió a Norris tomar la salida en esa ⁠carrera.

La segunda se instaló para el Gran Premio de Japón, también en marzo, pero tuvo que retirarse para realizar reparaciones tras los problemas surgidos en los entrenamientos libres. Se reparó, pero luego sufrió un fallo grave en ​los entrenamientos ‌de Mónaco en junio.

"Aunque la unidad de electrónica de potencia que instalamos en Japón, y que hemos utilizado en todas las sesiones desde Miami, ha funcionado de forma fiable, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha introducido desde entonces una serie de correcciones para ⁠mejorar la fiabilidad", afirmó la escudería.

"Sin embargo, para poder aprovechar estas mejoras, debemos asumir una penalización de 10 puestos en la parrilla para el auto de Lando a fin de montar una nueva unidad", indicó.

"Hemos decidido hacerlo en Bélgica, un circuito en el que los adelantamientos son relativamente más frecuentes, a diferencia de las dos siguientes pruebas en Hungría y Zandvoort (Países Bajos)", añadió.

McLaren dijo que ‌tenía previsto utilizar esta cuarta unidad durante el resto de la temporada.

"La penalización en la parrilla no nos lo pondrá más fácil, pero eso se debe a que hemos tenido mala suerte al perder diferentes piezas: el motor, la unidad de potencia o los sistemas de control", comentó Norris, cuya madre ‌es belga, sobre la carrera del domingo.

"Estoy en desventaja en cuanto a piezas de recambio, pero eso escapa a mi control. Así es la vida, hay ‌que aceptarlo con deportividad. ⁠Este es un circuito mejor para cumplir la penalización que los dos siguientes", comentó.

Piastri dispondrá del último motor de ​Mercedes sin penalización, ya que su monoplaza no ha sufrido los mismos problemas. McLaren es el último de los cuatro equipos con motores Mercedes en recibir la última versión, debido a su propio calendario.

(Editado en español por Carlos Serrano)