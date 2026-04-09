Actualmente, el Ciudad de Vicente López tiene una capacidad aproximada para 31.000 espectadores.

El Estadio Ciudad de Vicente López, propiedad del Club Atlético Platense, fue inaugurado oficialmente el 22 de julio de 1979 en un encuentro frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su construcción marcó el final de un período de ocho años en los que el club perdió su histórica sede de Manuela Pedraza y Crámer, en Saavedra, viéndose obligado a deambular por distintas canchas hasta concretar el sueño de la casa propia en el predio de Juan Zufriategui 2021. Ahora, la Inteligencia artificial Gemini reveló cómo sería si fuera techado.

Desde su apertura, la fisonomía del estadio ha experimentado un crecimiento sostenido. Según los registros oficiales de Platense, la estructura original de cemento se fue completando por etapas. En la década del 90 se terminaron de construir las tribunas laterales y la cabecera que da espaldas a la calle Goyeneche.

Actualmente, el estadio cuenta con sectores emblemáticos como la Platea Ginanni-Marino y las tribunas Julio Cozzi y Roberto "Polaco" Goyeneche, rindiendo homenaje a sus máximos referentes culturales y deportivos. En el marco del retorno a la Liga Profesional, Platense encaró un plan de modernización integral.

Entre las obras más destacadas se encuentra la renovación total del sistema de iluminación LED, que permite transmisiones televisivas de alta definición bajo estándares internacionales. Además, se realizó la refuncionalización de las cabinas de prensa, la zona mixta y los vestuarios, junto con la instalación de un nuevo sistema de riego automatizado en el campo de juego. Actualmente, el Ciudad de Vicente López tiene una capacidad aproximada para 31.000 espectadores.

Así sería el estadio de Platense techado, según la IA Gemini

Descripción de la obra: "Masterplan techado Calamar"

La obra consiste en la instalación de una cubierta perimetral autoportante de última generación. A diferencia de los techos pesados de hormigón, se propone una estructura de cerchas metálicas de alma llena con una cubierta de paneles de policarbonato alveolar y chapas de aluminio trapezoidal.

Así sería el estadio de Platense techado, según la IA Gemini.

Puntos clave del diseño:

Adiós a las torres: Se eliminan las cuatro columnas de iluminación. El nuevo sistema lumínico será LED de alta eficiencia integrado directamente en el anillo interno del techo (similar al sistema del Estadio Único de La Plata), mejorando la visibilidad y reduciendo el consumo.

Se eliminan las cuatro columnas de iluminación. El nuevo sistema lumínico será integrado directamente en el anillo interno del techo (similar al sistema del Estadio Único de La Plata), mejorando la visibilidad y reduciendo el consumo. Estructura Independiente: Para no comprometer las tribunas actuales (especialmente la popular y la lateral que da a la General Paz), se instalarán pilotes de soporte externos que sostendrán el voladizo del techo.

Para no comprometer las tribunas actuales (especialmente la popular y la lateral que da a la General Paz), se instalarán pilotes de soporte externos que sostendrán el voladizo del techo. Drenaje y Acústica: Se incluye un sistema de canalización pluvial perimetral para evitar caídas de agua hacia el campo y paneles fonoabsorbentes para potenciar el aliento de la hinchada.

Así sería el estadio de Platense techado, según la IA Gemini.

Duración de la obra

Se estima un plazo total de 14 a 18 meses, divididos en fases para permitir que Platense siga jugando de local (con cierres parciales de sectores):

Fase 1 (4 meses): Cimentación y refuerzo de estructuras externas. Fase 2 (8 meses): Montaje de las cerchas metálicas (se realiza por sectores: primero cabeceras, luego laterales). Fase 3 (4 meses): Instalación de la cubierta, sistema de luces LED y terminaciones.

Presupuesto estimado

Dada la magnitud y el uso de materiales importados (tecnología LED y policarbonatos especiales), el costo se estima entre: USD 8.000.000 y USD 12.000.000.

Impacto en la capacidad

El impacto en el aforo sería positivo y estratégico: