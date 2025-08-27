Un campeón con Racing destrozó a Independiente por los incidentes vs. U de Chile

Salió campeón con Racing, ganó un clásico histórico y destrozó a Independiente

Días después de los violentos incidentes que tuvieron lugar en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un exjugador de Racing rompió el silencio. En su análisis de lo sucedido en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el futbolista en cuestión apuntó contra el "Rojo" por los mencionados hechos y no perdonó. Es que justamente fue uno de los afectados al ser parte del conjunto trasandino.

Se trata de Marcelo Díaz, volante central con pasado en la "Academia", club con el que también se consagró campeón en dos ocasiones. El volante de 38 años que en las últimas horas también palpitó el clásico chileno contra Colo-Colo, no dudó en responder sobre lo que pasó en Avellaneda y no se guardó nada mientras esperan el fallo de la Conmebol. Con sus dichos, el "Chelo" destrozó al rival que tuvo en el certamen continental, al que también venció con un gol suyo con nueve jugadores en un clásico histórico cuando vestía la camiseta del "Primer Grande".

El "Chelo" Díaz destrozó a Independiente tras los violentos incidentes en Avellaneda

El capitán de la U. de Chile y bicampeón de América con su Selección que también habló una vez culminado el encuentro que fue cancelado por el organismo que rige el fútbol sudamericano, esta vez volvió a opinar al respecto. En conferencia de prensa, el volante aseguró: "No hemos tenido contacto con nadie de Independiente. Vi algunas publicaciones de los chilenos que juegan en ese club y claramente hacen hincapié en lo humano, a la salud y a que esto no puede volver a ocurrir, así que es contradictorio el mensaje del club", De esta manera, liquidó a quienes manejan el "Rojo" por el mensaje que buscan dejar con respecto a este mano a mano en la Sudamericana.

Por otro lado, el autor del gol del triunfo por 1 a 0 de Racing ante Independiente en febrero del 2020, en el que la "Academia" jugó todo el segundo tiempo con nueve hombres, agregó: "Si estábamos ganando la llave por nuestra victoria en la ida y porque en la vuelta estábamos empatando, deportivamente estábamos muchísimo mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido que seguramente hubiéramos ganado". Por otro lado, sostuvo que no se sienten clasificados todavía y esperarán por la resolución por parte de la Conmebol ya que existe la chance de que los descalifiquen por los incidentes en Avellaneda.

Los números del Chelo Díaz en Racing

Partidos jugados : 46.

: 46. Goles : 1.

: 1. Títulos: Superliga 2018/2019 y Trofeo de Campeones 2019.

Los próximos partidos de Independiente en el Torneo Clausura

Luego de no jugar el fin de semana contra Platense debido a la suspensión de su estadio, el "Rojo" visitará a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del campeonato. Mientras tanto, esperan que se resuelva la situación para poder volver a jugar como locales en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini teniendo en cuenta que no pudo hacerlo contra el "Calamar" y en poco más de dos semanas tendrá que recibir a Banfield.