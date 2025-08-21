Qué puede pasar con Independiente tras los incidentes ante U. de Chile

Qué puede pasar con Independiente tras lo hechos violentos vs. U de Chile

Independiente atraviesa horas críticas después de los violentos hechos que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y puede sufrir graves sanciones. Los incidentes durante el partido del "Rojo" contra Universidad de Chile en el mencionado recinto pueden derivar en problemas para el elenco de Avellaneda, que incluso van más allá de una descalificación de la Copa Sudamericana 2025 en los octavos de final. Los trasandinos corren riesgo, pero el local también estaría afectado.

Ante los sucesos que conmocionaron al mundo del fútbol, desde TyC Sports aseguraron que la Conmebol tomará la decisión de excluir a los dos clubes del torneo continental, lo cual beneficiaría a Alianza Lima de Perú -que ya avanzó a cuartos de final-. El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito accedería directamente a las semifinales. Sin embargo, más allá de lo futbolístico del certamen, lo peor recaería sobre Independiente no sólo ahora, sino también a futuro.

Las posibles sanciones para Independiente por los hechos violentos vs. Universidad de Chile

Según aseguraron desde el canal deportivo durante la mañana de este jueves 21 de agosto, desde la entidad que rige el fútbol a nivel sudamericano descalificarían tanto al "Rojo" como a su rival. En principio, los de Avellaneda no podrían jugar torneos internacionales durante los próximos años, o lo harían pero sin el público como local, y afrontarían severas multas económicas. Desde el organismo publicaron algunos comunicados sobre la cancelación del cotejo en cuestión y la investigación llevada a cabo, pero todavía no se han pronunciado con las penalizaciones correspondientes.

Con la mencionada sanción, los de Julio Vaccari quedarían afuera de la Copa Sudamericana al igual que la U de Chile, por lo que Alianza Lima pasaría directamente a las semifinales. El elenco peruano eliminó a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores pero quedó eliminado en fase de grupos siendo tercero, por lo que pasó a los 16avos del certamen de segundo orden donde dejó en el camino a Gremio de Brasil para luego ganarle a Universidad Católica de Ecuador en octavos. Ahora, esperaría en las semifinales a Fluminense o al ganador de Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero (0-1). Del otro lado del cuadro están Bolívar de Bolivia vs. Godoy Cruz de Mendoza/Atlético Mineiro de Brasil (1-2) e Independiente del Valle de Ecuador vs. Once Caldas de Colombia.

Independiente podría sufrir graves sanciones después de los violentos hechos que tuvieron lugar en la cancha

El comunicado oficial de Conmebol sobre el partido suspendido entre Independiente y U de Chile

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.



Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.