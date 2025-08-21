El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó de manera contundente los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile. "La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", aseguró el mandatario chileno.

Boric calificó lo sucedido en Avellaneda como algo que "está mal en demasiados sentidos" y remarcó el "inaceptable linchamiento" de los hinchas chilenos. En esa línea, apuntó tanto a "la violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" del encuentro. Luego, señaló que la principal urgencia es "conocer el estado" de los "compatriotas que han sido agredidos" y asegurarles atención médica inmediata.

Tras los hechos sangrientos que se produjeron en la noche del miércoles, Boric instruyó al ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para "acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos".

El partido correspondiente a la Copa Sudamericana tuvo, como se vio en las imágenes, escenas de salvajismo de tal magnitud que llevaron a la cancelación total del encuentro. En principio, se conoció que el saldo de esta violencia fue de 110 hinchas chilenos demorados y, por otro lado, 19 heridos de los cuales hay dos en grave estado.

A través de su cuenta de X, el presidente chileno señaló que el foco en respetar las "garantías" de "quienes están detenidos". También dijo que "la justicia deberá determinar los responsables" por los hechos de violencia, dejando en claro la gravedad con la que su gobierno tomó los ataques sufridos por sus conciudadanos. Boric instruyó a la Embajada, el Consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior para que trabajen de manera coordinada en Buenos Aires.

El encuentro fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.

El embajador de Chile en Argentina criticó el operativo de seguridad en Independiente: "Vergüenza"

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó el operativo de seguridad en el encuentro que terminó en un caos. “No fui al estadio pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad que, por ejemplo, se observaron en un partido reciente disputado en La Plata”, comentó el diplomático.

Viera Gallo también remarcó que “es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento”, durante una entrevista con KZO. “Esperemos que la Fiscalía actúe rápidamente respecto de los detenidos que deben ser liberados”, señaló Viera Gallo, quien comentó que durante la madrugada visitó comisarías y hospitales para interesarse por sus compatriotas.

De sus gestiones, expresó: “Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar”. “Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos como se decía por redes sociales”, añadió luego Viera Gallo, con los pocos datos que pudo reunir a esta hora del jueves.

En cuanto a los incidentes en el estadio y el desenlace, Viera Gallo comentó que supo de “un bus con hinchas que se iba y lo hicieron regresar, producto de la confusión que se creó”.