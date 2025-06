Se acabó Independiente: Vaccari pierde a un futbolista que se va a otro equipo argentino

Chau Independiente y Vaccari: un futbolista se va a otro equipo argentino

Independiente se desprendería de uno de sus futbolistas de cara al segundo semestre del 2025 en este mercado de pases, ya que el jugador en cuestión seguiría su carrera en otro club del fútbol argentino. Julio Vaccari rearma el equipo para disputar tanto los certámenes locales como la Copa Sudamericana y espera no sólo por más refuerzos, sino con no perder lo que ya tiene. Sin embargo, sí perderá a un hombre en un sector clave para su estilo de juego.

Quien dejaría Avellaneda para sumarse a otra institución es nada más y nada menos que Adrián Spörle, lateral izquierdo que no tuvo tanto rodaje desde el arribo del colombiano Álvaro Angulo y tampoco fue el primer suplente en los últimos meses. Claro que el vínculo que mantiene con el "Rojo" es hasta diciembre de este año, por lo que deberán acordar los términos entre las dirigencias para sellar el pase a Belgrano de Córdoba, aunque hay un detalle no menor a tener en cuenta. Desde el "Pirata" esperan por llegar a un acuerdo, pero depende de la decisión que tome el propio defensor.

Spörle, a un paso de dejar Independiente en el mercado de pases

Según trascendió en las últimas horas, desde Córdoba no abonarían el dinero por el pase del lateral neuquino de 29 años a medio año de que finalice el contrato. Esto obligaría al propio el ex Arsenal a rescindir con el "Rojo" de común acuerdo para que se pueda unir al plantel que hoy comanda Ricardo Zielinski. Por supuesto, dependerá de que esto suceda para que el surgido en Banfield llegue en este mercado y pueda tener los minutos en cancha que no sumó de la mano de Vaccari.

Hoy el plan del DT para lo que se viene está en pelear tanto la Copa Argentina como el Clausura y la Sudamericana en la segunda mitad del 2025. Para ello ya sabe que cuenta con Walter Mazzanti y Leonardo Godoy como fichajes, pero espera que se sumen más futbolistas en las semanas venideras. A su vez, no quiere perder a una de sus máximas figuras como lo es el colombiano Angulo, quien está en el radar de un club mexicano.

Adrián Spörle no seguirá en Independiente

Las estadísticas de Spörle en Independiente

Partidos jugados : 33.

: 33. Goles: 2.

Angulo, muy cerca de irse de Independiente

Los Pumas de la UNAM de México son firmes candidatos a quedarse con el futbolista en este mercado de pases, aunque todo dependerá de lo que suceda con las negociaciones entre ambas dirigencias. El conjunto mexicano ofertó 1.500.000 dólares por el 50% que posee el "Diablo" más el pase completo de Ignacio Pussetto. Ahora la pelota la tiene el conjunto de Avellaneda, que tendrá que tomar una decisión por si se quiere desprender del jugador que fue una pieza fundamental en el semestre.

No es un detalle menor, ya que sin dudas puede serlo también en el segundo, donde los de Vaccari buscarán la gloria en los tres torneos que disputen para volver a la primera plana. El impulsor de este ofrecimiento es el exentrenador del colombiano en Atlético Nacional de Medellín, Efraín Juárez. Dicho DT comanda a Pumas y uno de sus apuntados es justamente el hombre de 28 años que mantiene un vínculo con Independiente hasta el 31 de diciembre del 2026.