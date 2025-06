Impacto para Vaccari en Independiente: un equipo del exterior viene por una figura

Impacto para Vaccari en Independiente: un club del exterior viene por una figura

Independiente ya piensa en el comienzo del segundo semestre en el fútbol argentino, donde afrontará tanto el Torneo Clausura como la Copa Argentina, además de la Sudamericana. Sin embargo, es probable que no cuente con una de sus principales figuras para estos compromisos debido a la oferta que llegó en las últimas horas. Por supuesto, la misma generó preocupación para Julio Vaccari y compañía.

El otra vez apuntado por un equipo del exterior es el colombiano Álvaro Angulo, quien fue uno de los puntos más altos del plantel en la primera mitad de la temporada. Los Pumas de la UNAM de México son firmes candidatos a quedarse con el futbolista en este mercado de pases, aunque todo dependerá de lo que suceda con las negociaciones entre ambas dirigencias. Lo cierto es que ya hubo un ofrecimiento y quedará en el "Rojo" aceptarla de acá en más o rechazarla.

Álvaro Angulo, muy cerca de dejar Independiente

El conjunto mexicano ofertó 1.500.000 dólares por el 50% que posee el "Diablo" más el pase completo de Ignacio Pussetto. Ahora la pelota la tiene el conjunto de Avellaneda, que tendrá que tomar una decisión por si se quiere desprender del futbolista que fue una pieza fundamental en el semestre. No es un detalle menor, ya que sin dudas puede serlo también en el segundo, donde los de Vaccari buscarán la gloria en los tres torneos que disputen para volver a la primera plana.

El impulsor de este ofrecimiento es el exentrenador del colombiano en Atlético Nacional de Medellín, Efraín Juárez. Dicho DT comanda a Pumas y uno de sus apuntados es justamente el hombre de 28 años que mantiene un vínculo con Independiente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Independiente recibió una oferta por Álvaro Angulo

Las estadísticas de Angulo en Independiente

Partidos jugados : 23.

: 23. Goles: 4.

Problemas para Independiente: Vaccari no podrá utilizar un refuerzo en Copa Argentina

Se trata de Leonardo Godoy, que estará ausente el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por los 16vos de final de la Copa Argentina 2025 por un motivo ajeno al club. El lateral derecho, que arribó al "Rojo" a cambio de 1.9 millones de dólares en tres cuotas y firmó un contrato hasta diciembre de 2028, ya se entrena a las órdenes del director técnico desde comienzos de esta semana.

Si bien se encuentra en perfecta condición física y futbolística, su primera vez con la camiseta del conjunto de Avellaneda no será en esta Copa Argentina. Debido a que la ventana para registrar jugadores del exterior abrirá el 7 de julio, el defensor no estará habilitado para jugar frente a Gimnasia de Mendoza y deberá aguardar hasta después de dicha fecha para tener el TMS (Transfer Matching System). A pesar de que no podrá contar con el exjugador de Estudiantes de La Plata, en cambio Vaccari sí tendrá disponible al primer refuerzo, Walter Mazzantti, ya que se trató de una transferencia del fútbol local.