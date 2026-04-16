Quinteros sorprende en Independiente y saca a un referente ante Defensa y Justicia

Independiente se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia y Gustavo Quinteros sorprende al dejar afuera a una figura del equipo.

En un momento decisivo del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, Independiente se juega mucho más que tres puntos ante Defensa y Justicia y, en la previa, Gustavo Quinteros tomó una decisión fuerte: dejar fuera del once a Ignacio Malcorra. La medida sacude la estructura del equipo, en plena lucha por la clasificación a los playoffs.

La gran novedad de la semana pasó por el mediocampo. Malcorra, uno de los jugadores más experimentados y habituales titulares durante el Torneo Apertura, no será parte del once inicial. La decisión responde a dos factores clave: la acumulación de minutos y una merma en su nivel en los últimos partidos. El cuerpo técnico entendió que era momento de darle descanso y buscar alternativas que aporten mayor frescura en una zona clave del campo.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo la salida de Malcorra, sino su reemplazo. En lugar de optar por Luciano Cabral, quien aparecía como el recambio natural por características similares, Quinteros decidió apostar por Lautaro Millán.

El juvenil se perfila como titular y representa una apuesta clara por la dinámica, la intensidad y el recambio generacional. La inclusión de Millán no sólo busca renovar energías, sino también imprimirle mayor ritmo a un equipo que en los últimos encuentros mostró dificultades para sostener la presión y la circulación de la pelota. Esta decisión marca un cambio de enfoque en un momento crítico de la temporada.

Dudas físicas que complican el armado de Independiente vs. Defensa y Justicia

Más allá de la cuestión táctica, el cuerpo técnico también enfrenta preocupaciones desde lo físico. Dos jugadores clave llegan entre algodones: Kevin Lomónaco y Santiago Montiel. En el caso del defensor central, hay optimismo moderado. Lomónaco podría llegar en condiciones para ser titular, aunque su presencia no está garantizada. En caso de no responder favorablemente, su lugar será ocupado por Juan Fedorco.

Distinta es la situación de Montiel. El exlateral reconvertido en extremo no será titular y su participación dependerá de su evolución en las horas previas al partido. El cuerpo médico evaluará si está en condiciones de integrar el banco de suplentes. Estas incógnitas obligan a Quinteros a mantener abiertas varias alternativas hasta último momento.

Más allá de nombres propios, Independiente necesita una reacción colectiva. El partido ante Defensa y Justicia es una verdadera final anticipada en la lucha por la clasificación. El equipo deberá mostrar carácter, solidez y eficacia para sostener sus aspiraciones. La decisión de Quinteros, audaz y arriesgada, será puesta a prueba en un escenario donde no hay margen para errores.

El posible equipo: equilibrio y ataque sin cambios

Con las decisiones ya encaminadas, el once titular empieza a tomar forma. En el mediocampo, la responsabilidad recaerá en Mateo Pérez Curci, el capitán Iván Marcone y la inclusión de Millán. Se trata de una zona clave que deberá combinar recuperación, equilibrio y generación de juego para sostener al equipo en un partido de alta exigencia.

En ofensiva, en cambio, no habría modificaciones. El tridente conformado por Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo se mantendría como la principal carta para lastimar a Defensa y Justicia. La continuidad en ataque refleja la confianza del entrenador en una estructura que, más allá de los resultados, ha mostrado momentos de buen funcionamiento.