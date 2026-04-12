Independiente ya sabe qué le pasó a Kevin Lomónaco, que salió lesionado ante Boca

Independiente tiene el primer diagnóstico sobre la lesión de Lomónaco ante Boca.

Independiente ya conoce qué le pasó a Kevin Lomónaco, el defensor que debió salir a los 30 minutos del segundo tiempo frente a Boca Juniors en el clásico en La Bombonera. El central de 24 años es una pieza clave para el entrenador Gustavo Quinteros y encendió todas las alarmas cuando fue reemplazado por Juan Manuel Fedorco, debido a una molestia muscular.

La cuestión es que, por ahora, el "Rojo" respira por el zaguero. Es que el primer diagnóstico indica que apenas se trató de una contractura muscular leve que, en principio, le permitiría estar en el próximo partido frente a Defensa y Justicia en Avellaneda. Se trata de una zona en la que el director técnico no tiene tantas variantes, con Sebastián Valdez como habitual compañero de "Cumbia" en el once. En tanto, el propio Fedorco y Nicolás Freire suelen ser las alternativas principales desde el banco.

Lomónaco ha sido una pata fundamental en el "Rey de Copas" desde que arribó hace dos temporadas. Si bien se consolidó en Independiente y hasta llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, le queda la espina por ahora de no haber podido salir campeón. Además, bajó un poco el rendimiento en estos meses con relación al gran nivel que exhibió en el 2025.

Con el punto conseguido en la cancha de Boca, el "Diablo" está con lo justo en la zona A para clasificar a los octavos de final. De los tres encuentros restantes de la fase regular, en dos será visitante, por lo que necesita sí o sí derrotar al "Halcón" de Florencio Varela en Avellaneda para continuar en el top 8 de su grupo.

Mientras aguarda por los desafíos que se vienen, al menos el "Rojo" salió ileso de la seguidilla de clásicos: venció a Racing en casa por 1-0 e igualó 1-1 contra los suplentes del "Xeneize" en La Bombonera. Quien seguirá fuera del once es nada menos que Santiago Montiel, que ante Racing sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y aún le restan alrededor de dos semanas de recuperación.

Independiente tiene el primer diagnóstico sobre la lesión de Lomónaco ante Boca.

Las estadísticas de Lomónaco en Independiente

77 partidos oficiales.

2 goles.

2 asistencias.

9 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin campeonatos.

El fixture de Independiente en 2026