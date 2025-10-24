Independiente aún sueña en el Torneo Clausura: qué resultados necesita para clasificar

Independiente sueña con el Torneo Clausura: los resultados que necesita para claisificar a los playofss.

Independiente es el único equipo de la Primera División que todavía no pudo ganar pero, a pesar del frustrante momento que atraviesa, aún conserva chances matemáticas de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Con seis puntos en 12 fechas, el "Rojo" no solo deberá ganar sus encuentros de forma obligada, sino que depende de los resultados de otros siete equipos.

El margen para los dirigidos por Gustavo Quinteros prácticamente ya no deja lugar para ninguna derrota, pero incluso ocupando la última posición del Grupo B puede esperar el milagro. En primer lugar, Independiente tiene que hacer su tarea y vencer en los 4 partidos que le quedan: Platense (este viernes), Atlético de Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central.

En caso de que este viernes derrote, como local, al "Calamar" por la jornada que había suspendida, Independiente sumará 9 puntos y quedará a tres unidades de la octava posición, que en la actualidad ocupa Atlético Tucumán. Sin embargo, más allá del hipotético buen resultado, deberá rezar por lo que suceda de terceros.

Qué resultados necesita Independiente para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura

Dando por descontado que consiga los cuatro triunfos, el conjunto de Avellaneda espera por otros milagros, ya que necesita 14 resultados combinados de los rivales directos, que tiene por delante en la tabla, para poder clasificar:

Atlético Tucumán (8°): dos derrotas.

Sarmiento de Junín (9°): tres derrotas.

Instituto (10°): dos derrotas.

San Martín de San Juan (11°): dos derrotas.

Talleres de Córdoba (12°): una derrota y un empate.

Gimnasia La Plata (13°): una derrota y un empate.

Godoy Cruz (14°): un empate.

Una oportunidad "especial" que se le abriría al "Rojo" es en caso de que San Martín de San Juan descienda por la tabla de promedios. En ese escenario, el equipo cuyano quedaría inmediatamente eliminado de los playoffs, a pesar de haber obtenido su lugar, y su cupo sería ocupado por otro equipo.

El calendario de Independiente en el Torneo Clausura

Fecha 6 (pendiente) - Independiente vs. Platense - viernes 24 de octubre a las 18 horas.

vs. Platense - viernes 24 de octubre a las 18 horas. Fecha 14 - Independiente vs. Atlético Tucumán - fin de semana del domingo 2 de noviembre con día y horario a definir.

vs. Atlético Tucumán - fin de semana del domingo 2 de noviembre con día y horario a definir. Fecha 15 - Deportivo Riestra vs. Independiente - fin de semana del domingo 9 de noviembre con día y horario a definir.

- fin de semana del domingo 9 de noviembre con día y horario a definir. Fecha 16 - Independiente vs. Rosario Central - fin de semana del domingo 16 de noviembre con día y horario a definir.

