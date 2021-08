Lionel Messi se fue de Barcelona y los hinchas silbaron a algunos jugadores

Los fanáticos del equipo catalán abuchearon a los futbolistas considerados responsables por la salida del crack argentino durante el amistoso contra Juventus que terminó con la victoria por 3-0.

La salida de Lionel Messi de Barcelona después de más de dos décadas sigue con su impacto a nivel mundial y ahora fueron los propios hinchas del equipo catalán los que silbaron a los jugadores a los que consideran "culpables" por la salida del crack argentino como Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho.

Los abucheos se dieron tanto antes como durante y después del partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper, en el que el equipo dirigido por Ronald Koeman aplastó como local por 3-0 a Juventus de Italia con los goles de Memphis Depay, Martin Braithwaite y Riqui Puig.

Los hinchas de Barcelona silbaron a algunos jugadores por la salida de Messi

En este encuentro que sirve habitualmente para presentar el plantel oficial en la previa al comienzo de cada temporada, unos 3000 aficionados "culés" fueron a ver el encuentro al estadio Johan Cruyff, el segundo en importancia después del Camp Nou, y reprobaron a los futbolistas a los que creen que tuvieron la culpa del adiós de "La Pulga".

Como Umtiti, Pjanic, Griezmann, Dembélé y Coutinho se negaron a una reducción importante de sus sueldos e incluso a marcharse de Catalunya para poder cumplir con los requisitos económicos que exige la normativa de la Liga española con relación a la masa salarial para competir en la Primera División, varios fanáticos sostienen que "Leo" se fue por culpa de ellos, por lo que así la institución no pudo acordar con Javier Tebas -la máxima autoridad del certamen- para hacerle un nuevo contrato al rosarino e inscribirlo en la plantilla.

El zaguero francés y el volante bosnio son los principales apuntados porque el "Barça" intentó buscarles otro destino porque habitualmente son suplentes, pero aún no se concretaron sus traspasos: mientras que Umtiti cobra alrededor de 13 millones de euros por temporada, Pjanic percibe aproximadamente 16. A ambos se los notó visiblemente molestos ante los abucheos mientras estaban sentados al costado del campo.

En tanto, los salarios de Griezmann (casi 36 millones de euros), Coutinho (24.5) y Démbélé (12.8) no se quedan atrás. por lo que tampoco hicieron mucha fuerza para irse y también fueron rechazados.

La emoción de Messi por su adiós a Barcelona

En la conferencia de prensa, el astro rosarino habló entre lágrimas y detalló: "¿Si el club hizo todo lo posible para que me quedara? No sé. Lo que sé es que yo sí lo hice porque no me quería ir. El año pasado sí, pero este no. Yo quería seguir, pero no se pudo llegar a un acuerdo con la Liga. Me pidieron que me bajara el 50% el salario y lo hice, eso que hablaron de otro 30% son todas mentiras. Nunca pensé en irme así, pero les prometí a mis hijos que vamos a volver porque esta es mi casa".