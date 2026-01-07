Préstamos personales de $15 millones: cómo acceder al crédito y cuáles son las tasas de interés

Créditos personales en enero requisitos y tasas.

Los préstamos personales se consolidan como una de las principales alternativas para quienes necesitan dinero en el corto plazo, ya sea para afrontar gastos imprevistos, ordenar deudas, financiar consumo o encarar proyectos personales. En el actual escenario financiero, distintas entidades ofrecen líneas que permiten acceder a montos de hasta $15.000.000, con plazos amplios y condiciones que varían según el perfil del cliente.

Entre las opciones más relevantes aparecen los créditos del Banco Patagonia, el Banco Macro y la billetera digital Naranja X, cada una con esquemas de tasas, requisitos y modalidades de gestión diferentes.

Préstamos personales en el Banco Patagonia

El Banco Patagonia ofrece préstamos personales de libre disponibilidad desde $15.000.000, con un tope máximo de $50.000.000 y plazos que llegan hasta los 60 meses. Se trata de un crédito flexible, pensado para distintos destinos, sin necesidad de justificar el uso de los fondos.

Principales características

Monto máximo: $50.000.000.

Acreditación: inmediata tras la aprobación.

Destino: libre (consumo, auto, vivienda, proyectos personales).

Sistema de amortización: francés, con cuotas fijas.

Cuotas: incluyen intereses, IVA y seguros.

Canales de solicitud

App Patagonia Móvil

Web Patagonia E-Bank

Teléfono: 0810-888-8500

Sucursales físicas

Tasas de interés

TNA: desde 120%

TEA: desde 214,07%

CFTEA con IVA: desde 292,22%

Requisitos

Ser cliente del banco y contar con cuenta en pesos.

Superar el análisis crediticio.

Presentar documentación personal.

Validar identidad en operaciones digitales.

Cómo solicitar el crédito

Elegir el canal de gestión. Completar los datos personales. Adjuntar la documentación requerida. Validar identidad (si aplica). Esperar la aprobación. Firmar el contrato y recibir los fondos.

Préstamo personal del Banco Macro

El Banco Macro también ofrece préstamos personales de $15.000.000, con un monto máximo de $32.000.000 y plazos de hasta 60 meses, orientados principalmente a clientes que acreditan ingresos en la entidad.

Tasas vigentes para 60 meses

TNA: entre 67% y 85%

TEA: entre 91,93% y 127,33%

CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%

Naranja X: préstamos personales 100% online

Para quienes priorizan rapidez y gestión digital, Naranja X ofrece créditos personales totalmente online, con acreditación inmediata y sin necesidad de trámites presenciales. El monto máximo disponible es de $9.000.000, inferior al bancario, pero con una operatoria más ágil.

Condiciones principales

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $9.000.000

Plazo: hasta 48 meses.

Sistema: francés.

Tasas vigentes

TNA: entre 53% y 154%

TEA: entre 67,97% y 325,84%

CFTEA: entre 86,78% y 465,28%

En un contexto de alta demanda de financiamiento, los préstamos personales de hasta $15 millones se presentan como una solución inmediata, aunque con diferencias significativas en tasas y costos financieros. Por eso, antes de avanzar, es clave comparar condiciones y evaluar el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual.