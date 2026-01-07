Otro revés judicial para CFK: rechazaron tratar sus apelaciones durante la feria

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este miércoles no tratar durante la feria judicial de enero las apelaciones presentadas por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las restricciones impuestas a su régimen de visitas y a las condiciones de su prisión domiciliaria.

La decisión de mantener las medidas vigentes al menos hasta febrero fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En su voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci consideraron que el planteo no encuadra dentro de los supuestos habilitados para ser tratados durante el receso judicial y que la defensa no acreditó la urgencia del caso.

De este modo, continúan en vigor las restricciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan la cantidad de personas que pueden visitar a la ex mandataria, la duración de los encuentros, la frecuencia semanal y la obligación de solicitar autorización judicial previa para quienes no integren una nómina habilitada. También se mantiene el tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario, informó la agencia Noticias Argentinas.

Fernández de Kirchner regresó recientemente a su domicilio de la calle San José 1111 tras ser dada de alta luego de una internación por apendicitis. Cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad. La defensa había apelado en diciembre el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones al régimen de visitas, la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno, entre ellas su cuñada Alicia Kirchner y sus dos hijas, y las limitaciones horarias para el uso de la terraza.

El voto en disidencia

En disidencia, Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente, y propuso habilitar el receso y fijar una audiencia para escuchar a las partes. Las apelaciones serán analizadas a partir de febrero por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, cuando se reanude la actividad judicial.

Las nuevas restricciones habían sido dispuestas por el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de la ex vicepresidenta. Entre las medidas se estableció un máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y dos veces por semana, salvo situaciones excepcionales, además de la obligación de pedir autorización previa. Las resoluciones fueron concedidas sin efecto suspensivo, por lo que continúan plenamente vigentes.