El mensaje de Lionel Messi al Barcelona: "No es un adiós, es un hasta luego"

Luego de la emotiva conferencia de prensa en la que anunció su salida del Barcelona, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que volvieron a emocionar a todo el mundo.

Este domingo Lionel Messi anunció su salida del Barcelona en una conferencia de prensa cargada de emociones. Entre lágrimas, ‘La Pulga’ se despidió del club que lo vio crecer y agradeció a quienes lo acompañaron en su paso por el club durante 17 años. En primera fila estuvo acompaño por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo. “Es muy difícil para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado”, expresó Messi ante las cámaras.

Luego de la conferencia de prensa que recorrió todo el mundo, Lionel compartió una impactante publicación en las redes sociales donde volvió a expresar su dolor por la salida del Barcelona. "Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo…", comenzó escribiendo el futbolista.

"Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", concluyó.

Cuando Messi decidió quedarse en el Barcelona por su familia

Fue en agosto de 2020 que Lionel Messi había decidido irse del club tras enviar una carta documento pero debió dar marcha atrás y quedarse, en primero lugar porque no pretendía irse con un juicio con el club y porque su familia quería quedarse. En una entrevista a Goal en septiembre de 2020, había admitido: “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”.

Ahora, Lionel Messi y Barcelona tenían todo arreglado para la firma del nuevo contrato, y pese a que habían llegado a un acuerdo en el que ambas partes estaban conformes, el mismo no se pudo formalizar "debido a obstáculos económicos y estructurales" que LaLiga (máxima entidad de fútbol en España) impuso a la hora de la contratación de los futbolistas.

Durante la emocionante conferencia de prensa, Messi explicó cómo había sido el arreglo que había tenido con el club catalán: "Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo".