El subcampeón del mundo con Lionel Messi que se retira del fútbol

Un exdelantero de la Selección Argentina que salió subcampeón del mundo en Brasil con Lionel Messi dejaría el fútbol cuando termine la temporada.

Estuvo a segundos de quedarse con la gloria en 2014. La Selección Argentina de Alejandro Sabella que llegó a la final del Mundial de Brasil de la mano de Lionel Messi quedó en las puertas del título tras la derrota ante Alemania y uno de sus delanteros, a sus 33 años, se retiraría del fútbol a fin de año. Hablamos de Gonzalo "Pipita" Higuaín quien actualmente juega en el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos.

El exjugador de River Plate, Real Madrid y Juventus entre otros, analiza dejar la actividad cuando termine la temporada de la mencionada liga. La noticia la dio a conocer el reconocido diario británico The Sun mencionando que no está de la mejor manera en cuanto a lo físico y esto hace mella en su rendimiento. A su carrera no le quedaría mucho y así aún más lejos quedará esa mínima posibilidad de jugar nuevamente para el "Millonario".

Todavía tiene un año más de contrato con la institución que maneja el inglés David Beckham y su vínculo terminaría mucho antes de lo previsto. En 2021 sólo jugó 26 partidos y convirtió 10 tantos. El número para un goleador es bajo y tampoco está a la altura de lo que hizo en otros clubes. El delantero nacido en Brest, Francia que jugó para la "Albiceleste" acumula un total de 651 partidos disputados en los que marcó 309 goles.

Cabe destacar además que desde la dirección técnica del equipo analizan hacer distintos cambios en el plantel y uno de los apuntados sería el "Pipita". Otro de los que quedarían afuera del equipo que dirige Phil Neville es el francés Blaise Matuidi. Y uno de los motivos que coincide para ambos casos es lo económico, ya que quieren acortar los altos contratos de sus estrellas.

Su imposible vuelta al país

Las críticas por los goles errados en las finales ante Alemania y Chile fueron motivos suficientes para que la gente se burlara de él con distintos memes, algo que hasta el día de hoy ocurre. Esto trajo consigo la renuncia del jugador a la Selección Argentina y a su vez que tampoco quiera regresar al fútbol argentino. Por lo que si en los hinchas de River quedaba alguna esperanza definitivamente quedó descartada.

En una reciente entrevista con Gustavo López sentenció: "Estoy muy bien, muy feliz, muy relajado de la cabeza disfrutando de mi familia, de mi hija y no lo veo posible porque fueron muchos años de desgaste. Estoy en otra etapa de mi vida, me queda poco, no lo veo, estoy desde otro lado disfrutando esta liga. "Cuando decido algo es por el bien mío y de los míos, sobre todo más de los míos porque la que sufre es la familia".

Próximas fechas para la Selección Argentina en las Eliminatorias

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre