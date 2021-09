Gonzalo Higuaín se sinceró sobre su regreso a la Selección: "Estuve cerquita"

Gonzalo Higuaín fue contundente al declarar que no jugaría en la Selección Argentina y le cerró la puerta completamente en el programa de Gustavo López en ESPN.

Gonzalo Higuaín habló en F360, programa conducido por Gustavo López, y se refirió a varios temas referidos a su presente. El delantero con pasado en la Selección Argentina que actualmente juega en la MLS de Estados Unidos confirmó que no piensa en jugar de nuevo con la "Albiceleste" y dio sus razones. Además, mencionó detalles de su relación con los jugadores que formaron parte del equipo que ganó la Copa América en Brasil.

Si bien los números con el combinado nacional y en los distintos equipos que jugó muestran que hizo una gran carrera, su deuda pendiente es ganar un título. No se dio en el Mundial de Brasil 2014 en donde tuvo una inmejorable chance además de un gol en offside y tampoco los años siguientes en el torneo continental en el que perdió las dos finales con Chile. Las críticas hacia él fueron durísimas y lo llevaron a tomar la decisión de no volver.

Gustavo López le consultó sobre un posible regreso: "Si alguien te llama y te motiva, ¿no estás?", a lo que el "Pipita" respondió: "Mirá yo soy una persona que si toma una decisión la toma con las consecuencias que eso contrae. Quizás con tomar esa decisión me perdí de ser campeón con Argentina que es el deseo máximo con el que siempre luché".

Por otro lado habló sobre su presente: "Estoy muy bien, muy feliz, muy relajado de la cabeza disfrutando de mi familia, de mi hija y no lo veo posible porque fueron muchos años de desgaste. Más allá de que el ambiente es otro, mi cabeza una vez que tomé la decisión se desconectó completamente de la Selección. Estoy en otra etapa de mi vida, me queda poco, no lo veo, estoy desde otro lado disfrutando esta liga y no iría con mi persona".

Y agregó: "Cuando decido algo es por el bien mío y de los míos, sobre todo más de los míos porque la que sufre es la familia. Yo estoy desde los 18 en Europa y una mancha más al tigre no me hace nada. Pero lo hago por mi mujer, para que mi hija que crezca en un ambiente sano con un padre que sea su padre, que no le afecte en su crecimiento. Mi prioridad es eso y es una pena, pero no la veo remota esa posibilidad", aseguró.

La relación con su excompañeros

López le consultó si es que tiene contacto aún con quienes jugaron con él y se consagraron campeones en la Copa América e Higuaín afirmó: "Si hablo, cuando ganaron hablé con Leo Messi, Nico Otamendi, "Fideo" Di María, con el Kun Agüero también que fue con los jugadores con los que hemos convivido".

Por último dejó en claro que no le queda mucho dentro de las canchas: "Pero mirándolo desde otro lado, cuando las cosas no se dan no se dan. Estuve cerquita. Pero me quedo con todo el recorrido que viví, todo lo que me esforcé. Todos los años de jugar y viajar. Fue una carrera maravillosa que la disfruté al máximo. Como digo ver a mi hija sonreír y a mi familia bien yo eso hoy no lo cambio por nada", afirmó..