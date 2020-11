Los hinchas de River siguen sin perder la ilusión, aunque el regreso de Gonzalo Higuaín parece estar cada vez más lejos. El delantero surgido en el club de Núñez explicó con detalles los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no regresar al país para volver a vestir la camiseta del "Millonario".

"Cuando vivís tantos años afuera, vas descubriendo cosas que te dan lástima en un país tan hermoso, como la inflación, todo esto del dólar y la inseguridad. Uno cuando vuelve a jugar a Argentina hace un cómputo de todo, no sólo de lo futbolístico. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Un poco te hace perder las ganas", manifestó el actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con 32 años, el ex delantero de la Juventus tomó la decisión de abandonar el fútbol de elite europeo y encarar una nueva aventura en la ascendente liga estadounidense, que además de estar creciendo en lo futbolístico entrega una comodidad económica innegable.

"Cuando me fui de River siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón. Siempre estuvo en mi cabeza. Lamentablemente estamos en una situación que no me permite a mí ir a Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir", admitió Higuaín en diálogo con el programa Presión Alta.

Luego de enterarse que el entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo, no iba a tenerlo en cuenta, el delantero analizó varias opciones para su futuro y se especuló con un posible retorno al "Millonario", aunque esa posibilidad se esfumó muy rápido.

"No te voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro, y sí hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver", concluyó Higuaín, quien se fue del club de Núñez a fines de 2006 para pasar nada menos que al Real Madrid.