Ver Uruguay vs. Argelia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La Selección uruguaya en Wembley.

La Selección uruguaya afrontará este martes un encuentro ante Argelia a las 16:30 (hora de Argentina) en lo que será una nueva prueba para el conjunto de Marcelo Bielsa, que intentará seguir buscando su mejor forma futbolística de cara al mundial. El partido frente a Inglaterra del último viernes (1 a 1) dejó sensaciones positivas para "La Celeste", que se mostró más fuerte en defensa que en presentaciones anteriores.

La dura goleada recibida frente a Estados Unidos (5 a 1) a fines de 2025 había dejado muchas dudas sobre el equipo, que comenzó bien el ciclo de Eliminatorias (con victorias en los clásicos contra Brasil y Argentina) pero fue decayendo su nivel luego del conflicto abierto entre el entrenador y algunos jugadores, encabezados por la leyenda Luis Suárez. No obstante, a poco tiempo de que se juegue el mundial, Bielsa decidió volver a convocar a un histórico como Fernando Muslera (quien podría jugar su quinta copa del mundo) y a Agustín Canobbio, futbolista de buen presente en Fluminense con quien había tenido un fuerte altercado.

Por dónde ver Uruguay frente a Argelia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Uruguay y Argelia se podrá ver en vivo AUF TV.

Cómo llega Uruguay al partido

Con la vista puesta en lo que será este cotejo, el conjunto uruguayo viajó de Londres a Turín, ciudad donde se disputará el amistoso contra Argelia. El "Loco" no podrá contar con Joaquín Piquerez (Palmeiras de Brasil), futbolista que fue desafectado tras sufrir una lesión ligamentaria en la zona del tobillo frente a Inglaterra y se perderá el mundial. Todo indica que su reemplazante será José María Giménez (Atlético de Madrid de España), y Mathias Olivera (Nápoli de Italia) pasará a jugar de lateral izquierdo.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.

La duda pasa por la delantera, donde Uruguay no ha tenido un buen desarrollo. Algo que quedó como cuenta pendiente por mejorar. En el último partido jugó Rodrigo Aguirre (América de México) de titular, mientras que Darwin Núñez quedó en el banco de los suplentes e ingresó para el segundo tiempo. La incógnita pasa por quien jugará como número 9 y si por derecha juega Agustín Canobbio o Facundo Pellistri.

Bielsa y una fuerte autocrítica

El entrenador hizo referencia a lo que fue el comienzo y andar en el ciclo, que empezó bien y después bajó en el nivel. "El juego fue perdiendo brillo. Jugamos buenos partidos contra grandes rivales y después los buenos partidos que jugamos fueron contra rivales distintos a los mejores. Obviamente, todo eso fue generando distancia, perdiendo valor mi gestión. El partido con Estados Unidos fue una base para manifestar ese descontento. Es imposible perder 5-1 y pensar que eso no tiene efecto", declaró.