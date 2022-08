Escalofriante choque en el fútbol uruguayo: un jugador podría perder un riñón

Una brutal patada en la Liga Salteña de Uruguay terminó con un jugador internado y con riesgo de perder un riñón.

El fútbol uruguayo de primera división no se caracteriza por ser el más tranquilo de la región, más bien siempre se pondera de su juego la fiereza y la actitud con la que se afrontan los partidos aunque lejos de la mala intención. Sin embargo, durante un encuentro de una liga menor de dicho país, se dio una jugada que desencadenó preocupación: luego de una salvaje patada, un futbolista debió ser internado y corre riesgo de perder un riñon.

El partido en cuestión fue entre Saladero y Sud América, por la fecha 2° de la Liga Salteña de Fútbol, en el que empataron 0 a 0. En el video, que se viralizó en redes sociales por la violencia del golpe, se observa que Gonzalo Trindade, jugador de Sud América, le asestó una patada en el pecho a Matías Sabarrós cuando ambos fueron por la disputa del balón en la mitad de la cancha. El futbolista agredido, que había quedado acostado con claras muestras de dolor, debiór ser trasladado a un centro de tratamiento intensivo (CTI) y quedó internado para que se le realicen exámenes.

En las imágenes viralizadas, se observa que el árbitro del cotejo expulsó de manera inmediata al jugador tras la feroz patada cuando faltaban pocos minutos para que finalizara el primer tiempo. Según se ve en el video, el árbitro expulsó inmediatamente al jugador tras la dura infracción cuando estaba cerca de finalizar el primer tiempo.

Tras haberle realizado los análisis correspondientes, el equipo médico del hospital constató que Sabarrós tenía uno de sus riñones comprometidos por el fuerte golpe sufrido en la cancha. La madre del jugador reconoció que "las siguientes horas serán claves para saber si finalmente tienen que extirpar el órgano o no".

José Luis Sabarrós, padre de Matías, detalló en una entrevista con Telemundo cómo se encuentra su hijo y los pasos que debe seguir para enfrentar la situación: "Está muy dolorido, tiene que hacer extrema quietud y lo están monitoreando permanentemente. Estamos jugados a que evolucione favorablemente y que se recupere", comentó sobre el estado de salud de quien, además de jugar al fútbol, es un reconocido radiólogo de Salto. Y luego, añadió: "De no ser así, utilizando un término gráfico el médico me dijo que 'si se desbarranca no queda otro que operarlo'".

Las críticas que recibe Gonzalo Trindade tras la patada: "Me dicen asesino"

Gonzalo Trindade, quien se encuentra muy preocupado por el estado de salud de Sabarrós, confesó las críticas que está recibiendo luego del hecho. "Mi madre llora desde el domingo porque todos me dicen 'asesino, asesino', pero asesino es el hombre que mató a la mujer hace unos días", manifestó en diálogo con medios locales.

"No soy un asesino. Soy un gurí que juega al fútbol nomás, se me fue la pata", dijo el jugador de Sud América. Y luego, comentó: "Mi madre está muy mal, ya le dije que no tiene que entrar en esas cosas. Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo".

Además, reconoció que, apenas pueda, irá al hospital a visitar al jugador de Saladero para pedirle disculpas. "Como se debe, de frente, y le diré que no fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie. Por último, dejó una curiosa frase: "Si me dicen sucio o mala leche la banco, pero asesino es otra cosa".