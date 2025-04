Chilavert sorprendió y fulminó a Gustavo Alfaro en Paraguay: "Platón y Sócrates"

José Luis Chilavert volvió a las primeras planas del mundo del fútbol con una fuerte declaración sobre Gustavo Alfaro, actual DT de la Selección de Paraguay. Si bien el equipo está a un paso de meterse en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, algo todavía no convence al exarquero de Vélez Sarsfield con respecto al argentino. En una entrevista reciente expuso su opinión al respecto y fue por demás contundente.

Lo cierto es que el experimentado entrenador con pasado en Boca Juniors mantiene un invicto histórico desde su arribo al seleccionado cuando restan tan sólo cuatro jornadas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas. Con 12 puntos en juego, sus dirigidos están 6 por encima del puesto de Repechaje y 7 arriba del octavo lugar que ocupa Bolivia -hoy quedaría afuera-. Más allá de las buenas estadísticas, "Chila" cuestionó al estratega por una insólita razón en una charla con Radio La Red.

Chilavert destrozó a Gustavo Alfaro por sus dichos en la Selección de Paraguay

"Le salieron bien las cosas y es una cuestión mental. Le encanta hablar de hombres interesantes como de Platón o de Sócrates... pero bueno, nunca jugaron al fútbol, es la realidad. Le está saliendo bien porque trabaja bien psicológicamente al grupo que tiene", esbozó el exarquero. A su vez, analizó el presente del seleccionado y agregó: "Ahora Paraguay debe jugar, no tenemos un sistema táctico definido. Ahora vienen rivales complicados como Uruguay y Brasil... Hoy una eliminatoria es muy fácil clasificar, no es la etapa nuestra que hemos sufrido siempre. Ir a un Mundial es el sueño de cualquier futbolista". Por último, también lo elogió y destacó que el equipo "recuperó agresividad" y está tan contento como ilusionado por la clasificación a la Copa del Mundo del año próximo.

Gustavo Alfaro continúa en la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026

Los números de Gustavo Alfaro al frente de la Selección de Paraguay

Partidos dirigidos : 8.

: 8. Triunfos : 4.

: 4. Empates : 4.

: 4. Derrotas: 0.

Insólito: Alfaro citó en Paraguay a uno de los impulsores de la Guerra de la Triple Alianza

El entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, analizó el triunfo de su Selección contra Argentina y, una vez más, tuvo una llamativa frase. En este caso, utilizó una reconocida línea de Bartolomé Mitre, quien entre otras cosas, fuera el mandatario argentino que actuó de armador político de la Triple Alianza que entró en guerra con ese país y lo destruyó en el siglo XIX

En una conferencia de prensa, Alfaro indicó: "Bartolomé Mitre era un presidente argentino de hace más de 100 años. Él dijo: 'Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla'. Y los argentinos, lamentablemente, vivimos repitiendo esas historias del pasado. Ojalá esta sea una oportunidad en la que nos saquen de las postraciones del pasado. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Cuál es nuestra historia? Señores, hace 3 mundiales que Paraguay no puede ir a una Copa del Mundo".